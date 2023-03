Cicatrici, mostra fotografica di Stefano Pesaro e Federica Veronesi.

Cicatrici è il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata venerdì 24 marzo 2023, con inizio alle ore 17.30, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Dogana, in Piazza XX Settembre, struttura del Polo Biblio-Museale di Foggia, istituito dalla Regione Puglia.

L’evento, organizzato dal Comitato di Foggia dell’ A.N.D.O.S., Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, punta ad aumentare la consapevolezza pubblica sul cancro alla mammella.

Nata come mostra-progetto itinerante, su iniziativa del Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara, l’esposizione raccoglie 22 scatti fotografici di Stefano Pesaro e Federica Veronesi.

Ogni ritratto sembra un tableau vivant: ciascuna donna operata al seno mostra i segni del- le sue cicatrici, per testimoniare la propria vittoria personale sulla malattia e rivendicare con orgoglio la propria femminilità.

“Le fotografie esposte, raccolte anche in un elegante catalogo, sono accompagnate da brevi frasi: si tratta di veri e propri messaggi di speranza, spazi di riflessione che possono fungere da specchio per altre donne nelle stesse condizioni”, precisa la presidente.

Ai saluti della Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, della Pre- sidente del Comitato A.N.D.O.S. di Ferrara, Marcella Marchi, e della Presidente del Co- mitato di Foggia, Betta Valleri, seguiranno gli interventi dei due fotografi, introdotti da Mimmo Attademo, architetto e fotografo foggiano, e da Nicola Loviento, Presidente del Foto Cine Club Foggia.

Con un libero contributo, saranno disponibili i bellissimi cataloghi della mostra.

Il prossimo mese di luglio, l’esposizione sarà donata all’Ospedale Oncologico di Ferrara. L’iniziativa, che si avvale del patrocinio gratuito della Consigliera di Parità della Provin- cia di Foggia, è sostenuta anche da San Francesco Hospital – Gruppo Telesforo e dalle amiche del Soroptimis di Foggia.

La mostra resterà aperta dal 24 marzo al 13 aprile e sarà presente sempre una volontaria dell’Andos Foggia per illustrare le finalità della mostra e dell’associazione.

La Galleria è visitabile dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il gio- vedì, l’apertura è anche pomeridiana, dalle ore 15.00 alle 17.00.

Il giorno del vernissage, venerdì 24 marzo, la mostra sarà visitabile dalle ore 17.00 fino alle ore 19.30.