Si chiude con un incontro pubblico “Liberare le parole”

Si conclude con un incontro pubblico, in programma venerdì 24 marzo 2023 alle ore 21.00 al teatro comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, il laboratorio di dizione “Liberare le parole” condotto dall’attore, regista e autore teatrale e cinematografico Antonio Del Nobile.Partito il 28 novembre scorso il laboratorio ha permesso ai partecipanti di lavorare sulla voce, sulla corretta dizione e sulla lettura espressiva.L’incontro finale sarà una “prova aperta”, una serata tra amici della paroladurante cui coloro che hanno preso parte al laboratorio leggeranno diverse tipologie di testi.

«Con questo incontro aperto al pubblico vogliamo verificare insieme se è vero che le parole vissute, interiorizzate, dette e ridette, risuonano libere tra la testa e il cuore, assumono tonalità sempre nuove, scendono sempre più in profondità, diventano nostre proprio come se fossimo stati noi a pensarle. Le parole “liberate” possono volare e far volare chi ci ascolta», spiega l’attore e regista manfredoniano Antonio Del Nobile.L’iniziativa rientra in “Teatro in pratica”, i laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi, ideati dalla compagnia Bottega degli Apocrifi in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia, la Città di Manfredonia e il Teatro Pubblico Pugliese.

L’incontro pubblico è ad ingresso libero.Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.



Pubblicato il 21 Marzo 2023