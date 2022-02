Zeman: “Siamo cresciuti, ma dobbiamo migliorare. Giocherà il terzo portiere”

Il Foggia del maestro Zdenek Zeman questo pomeriggio affronterà il derby contro il Monopoli in trasferta per poi tornare nuovamente in campo martedì alla volta di Torre del Greco contro la Turris e sabato prossimo in un altro derby quello contro il Bari, posticipato quest’ultimo alle 18,30 come comunicato dalla Lega Pro. Intanto ieri il boemo Zeman ha presentato la difficile sfida contro i biancoverdi. Le dichiarazioni di Zeman come riportate dal sito ufficiale tramite il video stesso “È sempre meglio vincere anche se a Messina abbiamo fatto la partita migliore. Siamo fuori come anche Rocca, Tuzzo, Garattoni e Di Grazia, mentre Di Pasquale ci sarà anche se non al meglio”. Probabile l’esordio dal primo minuto di Domingo Dalmasso o del portiere titolare della Berretti. Su cosa servirà nello specifico al suo Foggia, Zeman ha detto: “Dobbiamo fare meglio siamo troppo passivi in fase difensiva ma siamo migliorati in attacco con i tiri in porta e questo è positivo. Dobbiamo essere più attivi in fase difensiva e giocare più palla e ripartire in modo pulito. Per me la maggior parte degli infortuni sono dipesi da scontri durante la partita”. Sulla prossima avversaria la guida tecnica rossonera ha detto: “Il Monopoli non credo sia migliore per individualità rispetto al Palermo non solo come valore tecnico ma anche di budget”. Chiosa finale su cosa si aspetta dai suoi; “Mi auguro che la squadra riesca a capire quello che deve fare e lavorare al massimo. Questa squadra ha risposto sempre in attenzione cercando di giocarsela con tutti. Non siamo in piena forma giocando ogni tre giorni ma non lo saranno nemmeno gli avversari. Per quanto riguarda il portiere sono tranquillo spero che Alastra o Volpe rientrino al più presto. Spetta alla società se cercare un altro portiere ma per me va bene così. Dalmasso ha la testa a posto sta migliorando tanto durante gli allenamenti nelle partite l’errore ci può stare ma non ha l’emozione che fa perdere la concentrazione”. La sensazione è che la società voglia aspettare la prova contro il Monopoli e sperare che recuperi uno dei due portieri, tra Alastra e Volpe, senza andare a reperirlo dal mercato degli svincolati. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

