L’Allianz Pazienza vs Cento: sliding doors!

Si dice che ogni partita vale due punti, ma ce ne sono alcune che valgono di più: Cestistica Città di San Severo – Cento è una di queste! Il match rappresenta il classico crocevia stagionale, quello che, se imbocchi la via giusta, la strada poi è in discesa. I Neri vengono da due sconfitte consecutive, sebbene in trasferta e con due corazzate come Forlì e Scafati ed hanno immediato desiderio di invertire il trend, mettendo un altro mattoncino in chiave salvezza.

I viaggianti, invece, sono in serie positiva da tre partite, capitolando però di un soffio nell’infrasettimanale di Ravenna ma con la possibilità, in caso di vittoria, di ricambiare la cortesia dell’andata, allorquando i Neri violarono la “Dinelli Arena” col punteggio di 75-76. Inoltre il ” 2″ al Palacastellana consentirebbe l’aggancio in classifica. Christian James con 15 di media è il principale terminale offensivo del collettivo di coach Mecacci, coadiuvato da Tomassini, Barnes e Zilli costantemente in doppia cifra, senza trascurare gli esperti Moreno, Gasparin e l’eterno Ranuzzi che col lungo Berti completano il roster senior.

La Cestistica è viva e, nonostante le due défaillance, ha alzato bandiera bianca solo dinanzi all’evidente superiorità degli avversari in quel di Forlì ed alla classica “giornata no” su tutti i fronti a Scafati. Ad ogni modo dietro le dirette inseguitrici corrono e non è affatto tempo di cullarsi sugli allori, né abbattersi, bisogna invece alzarsi sui pedali e rilanciare la volata, anche perché, come sempre, il “sesto uomo” del “Falcone e Borsellino” saprà soffiare il vento a favore!

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata ad Antonio Bartolomeo di Lecce, Marco Rudellat di Nuoro e Francesco Pratico’di Reggio Calabria. Diretta streaming, per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS, a partire dalle ore 17.45 telecronaca affidata a Ferdinando Maggio e Mario del Vicario.

