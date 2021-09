Zeman: “Potremmo cambiare qualcosa davanti. Kragl? ne parleremo quando arriverà…”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman alla vigilia di Foggia-Potenza, ieri. Sono stati toccati diversi temi ma principalmente si è partiti da Kragl, obiettivo del Foggia, svincolatosi dal Benevento e che è ad un passo dal rientro a Foggia: “Non penso a Kragl in questo momento, quando ci sarà vedremo quali caratteristiche ha per poter adattare al nostro gioco. Si sta trattando con il calciatore e quando lo vedrò vorrà dire che sarà arrivato. Tutti i calciatori sono a disposizione anche se sono un po’ stanchi per la preparazione e i carichi di lavoro. Sul discorso dei pochi gol per me è naturale perché è una squadra nuova con calciatori che non si conoscono tra loro e devono conoscersi bene per esprimere il gioco. Bisogna lavorare tanto per migliorare ma la squadra sta crescendo. Mi hanno sempre criticato che prendevo troppi gol quindi adesso siamo a zero e sono contento. I cambi in formazione si fanno o per infortunio o per scelte tattiche. Ho voluto cambiare qualcosa tatticamente l’altra volta. Ripeto che Kragl fino a quando non è qui non posso dire niente. Il Potenza è una squadra ben organizzata e bisogna cercare di prendere le giuste misure. Da una parte hanno vantaggi con 5 a centrocampo ma spesso dietro rimangono in 3 e noi possiamo ripartire. Markic è un marcatore ed è a disposizione. Hanno Romero e Salvemini in attacco che sono bravi di testa e i difensori centrali dovranno stare attenti. Voglio vedere miglioramenti in tutti i reparti. Si deve lavorare tanto per conoscersi. Vedremo se cambiare qualcosa in attacco. È difficile giudicare le squadre dopo la prima giornata. Non ho idee chiare su quello che accadrà nel campionato. Bisogna vedere chi entra con la testa giusta nel campionato”.

LE ULTIMISSIME, POSSIBILE QUALCHE CAMBIAMENTO– Un Foggia che vuole tornare protagonista ma che è evidente lo vuole fare sotto traccia ed in silenzio, da outsider. Con il possibile arrivo di Kragl, si rafforzerebbe di molto però bisogna pensare ai presenti che dovranno sfidare il Potenza di mister Gallo reduce da una buona prestazione alla prima contro il Bari. Nell’undici titolare sicuramente si vedrà Di Grazia, dinnanzi ai 2500 spettatori dello ‘Zac’ tutto esaurito e vendita al botteghino chiusa. In porta ancora titolare Alastra, in difesa Martino e Nicoletti con Markic intoccabile e Sciacca, quest’ultimo uno dei migliori con il Monterosi. A centrocampo altra chance per Petermann che non ha brillato alla prima mentre Rocca dovrebbe spuntarla su Gallo con Maselli che si candida ad una maglia in attacco con Merola, accanto a Ferrante e Curcio senza dimenticare che ha qualche chance anche Merkaj. Dall’altra parte Gallo ha un gruppo giovanissimo, ma con Volpi, Vecchi e Salvemini, quest’ultimo galvanizzato dal gol all’esordio che vorranno continuare a sorprendere. L’arbitro dell’incontro è Federico Fontani della Sezione Aia di Siena, (Ph. CalcioFoggia1920).

M.I.

Condividi sui Social!