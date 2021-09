Zemanlandia è ripartita, il Foggia ha travolto 4-1 il Potenza

Qualcuno ed i soliti mugugni che lasciano il tempo che trovano pensavano ad un Foggia con qualche problema del gol, invece se la gara vinta dal Satanello contro i leoni del Potenza fosse finita 6-2 nessuno avrebbe gridato allo scandalo, ma pura amministrazione se la squadra che ha vinto (4-1 per i rossoneri) è allenata dal boemo Zdenek Zeman. Un Zeman 4.0, che si è fatto beffa del Potenza in partita sino al settantesimo ad onor di cronaca ma molto fortunato c’è da scriverlo a non soccombere e nel non incassare un rigore quasi netto che avrebbe potuti piegarli prima. Insomma, la gara si conclude con l’apoteosi dei presenti, degli addetti ai lavori e della tifoseria organizzata che ringrazia Zeman per lo spettacolo e la presidenza Nicola Canonico che in breve tempo ha rigenerato e dato entusiasmo l’ambiente foggiano, prendendo una decisione non semplice di mandare Marchionni, l’artefice di una discreta ma non entusiasmante stagione puntare su quel ‘vecchietto’ che in realtà è un eterno Peter Pan ed anche colui che trasmette foga, voglia e determinazione ai propri calciatori. Il punteggio è roboante come le squadre di Zmena, anche se la strada è tutta in salita e c’è moltissimo da lavorare, ma le note positive sono tantissime: al quarto minuto i rossoneri sono passati in vantaggio con Alexis Ferrante, giunto dalla Ternana, grazie ad un traversone di Merkaj, quest0ultimo in dubbio alla vigilia se partire titolare o meno. Diverse le occasioni prodotte dai rossoneri che però ad inizio ripresa hanno subito l’imbucata dagli ospiti grazie a Salvemini, al suo secondo sigillo stagionale, che ha fulminato Alastra, in virtù di una sponda lodevole di Romero. Nella ripresa il Foggia di Zeman ha alzato i ritmi con Petermann e Di Grazia, al 24’ della ripresa hanno insidiato il portiere ospite. Merkai, quasi giunti alla mezz’ora della ripresa, prima Merkaj e poi Curcio in contropiede blindano i primi tre punti e lo ‘Zac’ acclama i propri beniamini ed il primo condottiero, amato, dispiace soltanto non vedere un altro guerriero, al quale è dedicata una gradinata e curva dello ‘Zac’, ovvero l’indomito portiere ed ex collaboratore di Zeman, Franco Mancini, sicuramente la vittoria è per lui. Prossima settimana il Foggia scenderà ancora in campo contro la Turris sabato sera. Prima della gara omaggiato dal presidente Canonico, il campione olimpico schermidore foggiano, Luigi Samele.

LA VOCE DEL TECNICO – Al termine della partita ai giornalisti tramite l’Ufficio Stampa del Calcio Foggia ha risposto e tracciato il punto il tecnico Zeman: “Mi sono piaciuti i giocatori in attacco e siamo riusciti a raggiungere un risultato positivo. Abbiamo avuto qualche occasione nella prima fase di gioco, ma siamo arrivati spesso in ritardo. I cambi hanno inciso perché a Monterosi la squadra avversaria era chiusa ed era più difficile entrare in area mentre contro il Potenza sbilanciata siamo riusciti ad affondare con le verticalizzazioni e negli spazi. Ci stiamo amalgamando e ripeto abbiamo bisogno di lavorare per raggiungere la perfezione e miglior forma fisica, ma sono contento di quanto oggi la squadra abbia corso”. (Ph. Calcio Foggia1920).

M.I.

Condividi sui Social!