Via D’Ursi ma anche Malomo e Chierico prossimi alla cessione

Con la riapertura dei battenti del calciomercato subito si entra nel vivo per il Calcio Foggia, con il club del presidente Canonico molto attivo in entrata ed in uscita. In partenza ci sono l’attaccante Eugenio D’Ursi, di proprietà del Napoli che sarà girato in prestito alla seconda forza del campionato di C dello stesso girone, ovvero il Crotone; ma anche il difensore Alessandro Malomo, classe 1991, destinato a tornare alla Triestina dove era già stato ac avallo tra gli anni, 2018 e 2020 ed inoltre prossimo all’addio anche il centrocampista Luca Chierico al Piacenza. Tra gli arrivi, c’è l’islandese Bjarki Bjarkason, punta del Venezia, classe 2000, che può essere schierato anche a centrocampo come ha fatto nella scorsa stagione al Catanzaro sotto la guida di mister Vivarini. Ma saranno rinforzati anche tutti gli altri reparti, dal pacchetto dei difensori, al resto della rosa. Tuttavia sta tenere molto alta la concentrazione perché domenica la squadra di mister Gallo alle 17.30 affronterà il Picerno allo Zaccheria, ripartendo dalla seconda giornata di ritorno del campionato dove il Foggia risiede in sesta posizione con vista sul quinto presidiato dal Cerignola, distante soltanto di un punto e di due la quarta forza, la Juve Stabia. Nel mese di gennaio ci sarà anche la Coppa Italia, la semifinale che vedrà i Satanelli impegnati in casa contro la Juventus Next Gen, il 18 gennaio allo Zaccheria con il ritorno previsto il 15 febbraio. Il direttore sportivo Piergiuseppe Sapio, subentrato in corso d’opera come terzo diesse della stagione, il compito di mantenere competitiva la rosa e rafforzarla secondo quanto gli avrà chiesto il tecnico Gallo, arrivato quest’ultimo con una situazione di classifica disastrosa e proiettando la squadra nei quartieri nobili con la possibilità di giocarsela sino alla fine, in entrambi le competizioni, passando dai playoff, in quanto per il campionato è corsa a due tra Catanzaro e Crotone, con i primi in vantaggio di sei punti e che sembrano realmente la squadra più forte ed attrezzata per il salto di categoria diretto. Tra i nomi in entrata si è paventato anche di un possibile ritorno di Gigliotti e per l’attacco era stato accostato Simeri (rientrato al Bari dal prestito al Monopoli), ma almeno per quest’ultimo non c’è possibilità in quanto sta accettando l’Imolese (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

Condividi sui Social!