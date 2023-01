La danza contemporanea di Silvia Gribaudi in scena a Cerignola

La danza contemporanea fa capolino a Cerignola con lo spettacolo “Graces” di Silvia Gribaudi. Il progetto calcherà il palco del Teatro Mercadante giovedì 5 gennaio (sipario ore 21.00) nell’ambito della stagione teatrale organizzata dal Comune in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese.

Importante novità, che proprio con questo spettacolo prenderà avvio a Cerignola, è il teatro dell’accessibilità. Grazie alla sensibilità del Comune, del sindaco Francesco Bonito e dell’assessore alla cultura Rossella Bruno, è stata affiancata al direttore artistico Savino Zaba una figura artistica dedicata al progetto: si tratta di Giulia Traversi, attiva da anni nel mondo dell’inclusività e dell’accessibilità e già curatrice della produzione artistica della coreografa performer Chiara Bersani.

Accessibilità significa creare uno spazio fisico e di pensiero per tutti i corpi che sono stati sempre esclusi dalla narrazione e dalla storia del teatro europeo. A Cerignola si proverà quindi a rendere fruibili spettacoli di danza e di teatro a persone con vari tipi di disabilità.

Grazie alla preziosissima partnership del Teatro Pubblico Pugliese con la Rete Italiana EBA per l’accessibilità e disabilità, la performance del 5 gennaio sarà fruibile da pubblico sordo attraverso una traduzione LIS a cura di Diana Anselmo e prevederà audiodescrizioni poetiche per la fruizione da parte di spettatori ciechi e ipovedenti, a cura di Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino dell’associazione Al.Di.Qua Artists, la prima associazione di categoria composta da artisti con disabilità.

Un’iniziativa, questa, che inserisce il Tpp tra i pochissimi operatori della distribuzione teatrale in Puglia ad avere realizzato il progetto e che è orientato a moltiplicare questi strumenti di accessibilità anche per altri spettacoli e altre piazze.

Per informazioni, approfondimenti, proposte è possibile contattare la responsabile per l’accessibilità, inclusività, al linguaggio della danza Giulia Traversi alla mail info@teatromercadantecerignola.it con oggetto “Accessibilità”.

“Graces” è un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus -Aglaia, Eufrosine e Talia- erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando al ritmo stesso della natura. In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts.

