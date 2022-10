Un weekend di festa e riflessione con il volontariato

“La città inclusiva: ponti di comunità”. È questo il tema della “Festa del Volontariato” organizzata a San Severo da Amministrazione Comunale, CSV Foggia, Consulta delle Associazioni ed FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore). Sabato 22 e domenica 23 ottobre decine di Enti del Terzo Settore ed Istituzioni si confronteranno, promuoveranno progetti e buone prassi e si misureranno con approfondimenti e laboratori. I lavori si apriranno sabato 22 ottobre, alle ore 10.00, quando la Rete cittadina iscritta a FQTS si confronterà sul tema della costruzione di comunità presso le Officine di Quartiere (Via L. Fantasia). Nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso il Centro Polisportivo “Io gioco legale – Magistrato Debora Angela Ferrara” (Via Padre Matteo da Agnone – Angolo Via Tommaso Fiore), si terrà il seminario FQTS “Lo sviluppo di comunità: dai bisogni ai sogni condivisi”. Interverranno le Istituzioni di San Severo; Pasquale Marchese, presidente del CSV Foggia; Davide Giove, portavoce Forum Terzo Settore Puglia; Maria Antonietta Brigida, Referente Regionale FQTS per CSVnet; Daniele Antonio Ferrocino, presidente Confcooperative Federsolidarietà Puglia e formatore FQTS; Patrizia Bertoni, coordinatrice FQTS e formatrice e Andrea Volterrani, docente universitario e formatore FQTS. Domenica 23 ottobre sarà una giornata ricca di eventi. Alle ore 9.00, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio e il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese saluteranno i presenti in Piazza Garibaldi. Alle ore 9.30, è prevista l’apertura degli stand con l’intrattenimento musicale a cura di AUSER e Arcidonna. Alle ore 9.30 partirà la “Camminata Rosa”, a cura delle associazioni che collaborano nel Service in rete .. per la salute, Gentilezza è Cultura e Camminatori Seriali. L’evento rientra nell’Ottobre Rosa 2022 della LILT per la prevenzione del tumore al seno. La giornata proseguirà alle ore 11.30, con i giochi in bici per bambini a cura di Pro.Gi.T Sport e alle ore 12.00, con l’inaugurazione della “Panchina rosa” e della “Panchina viola” a cura di Gentilezza è Cultura. Dopo la pausa pranzo, gli stand riapriranno dalle ore 17.00 alle 22.00 con momenti di promozione a cura degli Enti del Terzo Settore partecipanti alla festa. In particolare, Service in Rete… per la Salute e Associazione Gentilezza è Cultura racconteranno il progetto “Ottobre Rosa a San Severo”: una contaminazione positiva di ambiti, saperi e competenze per la prevenzione del tumore al seno. I responsabili (da cancellare nazionali) di Costruiamo Gentilezza dell’Associazione Cor et Amor, Radio Spazio Ivrea e Radio Made in San Severo illustreranno il progetto “San Severo prima e dopo”: il bilancio di un anno; i volontari di ASPNAT racconteranno il progetto “Il gusto della vita – Vivisano”; la Casa dei Sogni presenterà il progetto “Alzheimer caffè diffuso”: una rete di collaborazioni tessute nel territorio e i ponti lanciati verso altre 100 piazze italiane. L’assessore alle Politiche Sociali, Simona Venditti e i volontari si confronteranno su “Costruzione di comunità e Patto educativo territoriale: l’esperienza degli incubatori”. “L’opera di sistema messa in atto dalle realtà associative di San Severo – sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – è una buona prassi che speriamo possa essere presto esportata anche in altri territori della Capitanata. Lo strumento della Consulta è utile per promuovere contatti più diretti tra associazioni, Amministrazione locale e realtà di base. Il confronto d’idee, programmi e visioni consente la convergenza in obiettivi comuni, nel rispetto dell’autonomia delle singole realtà. Il programma della ‘Festa del volontariato’ è frutto di questa preziosa sinergia”.

Nel corso delle due giornate, sarà possibile donare gomitoli di lana per un progetto dell’associazione “Un filo che Unisce di Poggio Imperiale” che intende confezionare delle mantelline e dei cappellini da regalare alle nonnine e ai nonnini ospiti di una casa di riposo.

