Il prof. Giuseppe Carrieri è il nuovo Presidente della SIU

Il Direttore del Dipartimento di Urologia del Policlinico Riuniti e dell’Università di Foggia e Professore ordinario di Urologia prof. Giuseppe Carrieri è stato nominato Presidente della Società Italiana di Urologia (SIU), nell’ambito del 95° Congresso della Società Italiana di Urologia che si è tenuto tra il 15 e il 18 ottobre a Riccione.

Il Prof. Giuseppe Carrieri è il primo pugliese ad essere nominato Presidente SIU in oltre 100 anni di storia della Società Italiana di Urologia e sarà in carica per i prossimi tre anni. L’anno scorso era stato eletto Segretario Generale. Classe 1960, laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Aldo Moro di Bari nel 1985, specializzazione sempre a Bari nel 1988, numerose esperienze internazionali subito dopo (da Barcellona a Pittsburgh), il Prof. Giuseppe Carrieri ha, poi, svolto tutta la sua storia universitaria in Puglia, tra Bari e Foggia. Oggi è anche Prorettore dell’Università di Foggia.

