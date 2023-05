Tufarelli: “Da Cnel disponibilità ad ospitare registro lobby”

(Adnkronos) – "Il Cnel dà la disponibilità ad ospitare il registro delle lobby. Bisogna fare chiarezza sulla definizione del lobbista. A Bruxelles si è partiti molti anni fa cominciando con l'identificazione di un albo". A dirlo Francesco Tufarelli, segretario generale Cnel, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma. "Non è rilevante – avverte – dove viene messo il registro dei lobbisti, bisogna però dare serenità ai lobbisti, rispondendo in maniera scalare; con delle misure transitorie si può andare avanti verso una 'moral suasion' per iscriversi". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2023