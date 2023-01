Triplice urrà per il club scherma San Severo

Risultati più che soddisfacenti per il Club Scherma San Severo in occasione della seconda prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi, disputata nello scorso fine settimana a Baronissi ed alla quale hanno preso parte oltre 450 atleti e un centinaio di pre-agonisti, provenienti da cinque diverse regioni (Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria).

La sciabola sanseverese si è confermata ad alti livelli ottenendo un secondo e due terzi posti in una competizione che ha messo di fronte le migliori lame del Mezzogiorno.

Nel tabellone Ragazze/Allieve Nicole Bentivoglio ha sfiorato la vittoria: partita a razzo con un rotondo 15-0 su Benedetta Guerriero (Podjgym Avellino), ha poi regolato per 15-9 la compagna di squadra Maria Antonietta Stella Fiore ed ha proseguito la sua marcia eliminando le atlete del Champ Napoli Francesca Petruzziello per 15-12 e Giorgia Pecorella per 15-11. In finale ha ceduto onorevolmente di fronte a Leonilda Buenza del Circolo Schermistico Dauno. Nella stessa gara da segnalare l’accesso ai quarti di finale di Alice Coco mentre le altre atlete sanseveresi in gara erano Gloria Perillo, la citata Maria Antonietta Stella Fiore e Sofia Pia Stroppa.

Sale sul terzo gradino del podio fra le Giovanissime Gaia Tantimonaco che supera per 10-2 Rebecca Fierro del Circolo Schermistico Dauno e per 10-5 Anna Fiaschi del Circolo Scherma Lametino ma in semifinale cede all’ultima stoccata con Greta Madonna (Champ Napoli).

Terzo posto anche per Elena Pia Stroppa nelle Bambine: dopo aver sconfitto Sveva Oriani del Club Scherma Napoli per 10-4 ed Elena Napoli del Circolo Schermistico Dauno per 10-6, in semifinale cede il passo a Giulia Pertosa del Circolo Schermistico Dauno. Ottimo sesto posto per Chiara La Salandra, brave anche Angela Mazzetti e Sara Contaldi.

Un applauso va anche agli sciabolatori Francesco Borzacchiello, Marco D’Amico e Michele Pensato (Maschietti), Antonio Conte (Giovanissimi), Vincenzo Francesco Pio D’Angelo, Andrea Ferrelli e Domenico Montagano.

Un segnale importante per il futuro arriva dalla cospicua presenza sanseverese nei pre-agonisti con le Prime Lame Chloe Di Canito, Chloe Althea Rita Tricarico, Renato Coco, Gianmaria Dimauro ed Ottavio Irmici e l’Esordiente Gaia Dedola, la più piccola tra le sciabolatrici pugliesi presenti a Baronissi.

“Ci è mancato solo l’acuto in finale – dichiara il Presidente del Club Scherma San Severo, avvocato Matteo Starace – ma possiamo dirci soddisfatti per i risultati della seconda prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi, che incoraggiano l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico diretto dal Maestro Andrea Stroppa e ci inducono a guardare con fiducia verso l’attesissimo appuntamento in programma sabato 11 e domenica 12 febbraio al Palazzetto Falcone e Borsellino con la gara di sciabola a squadre Under 14 Trofeo “Kinder Joy of Moving”, unica gara nazionale in Pugliaper la corrente stagione agonistica”.

