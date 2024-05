Cedono alcuni cavi della giostra:nove i ragazzini rimasti feriti, due in modo più grave

E’ stata sequestrata la giostra che ieri sera a San Severo è precipitata al suolo per il cedimento di alcuni cavi facendo cadere nove ragazzini che in quel momento erano al suo interno. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio che ieri sera subito dopo l’incidente si è recato nella zona dove è stato allestito il luna park in occasione della festa patronale in onore della madonna del Soccorso. Due ragazzine hanno riportato le ferite più gravi. Una ha riportato la frattura del femore e di alcune vertebre, l’altra la frattura del bacino e di alcune vertebre. Una è ricoverata a San Giovanni Rotondo, con una prognosi di 40 giorni, l’altra al policlinico di Foggia con una prognosi di 30 giorni.

“Nella rottura dei due cavi di acciaio che ha provocato la caduta della giostra – spiega il primo cittadino – sono rimasti coinvolti in tutto nove ragazzini, in età adolescenziale e pre adolescenziale e residenti anche in altre città della provincia”. Gli altri sette ragazzini, che hanno riportato ferite lievi, sono ricoverati negli ospedali di San Severo, Foggia e San Giovanni Rotondo: potrebbero essere dimessi già nelle prossime ore.



Pubblicato il 21 Maggio 2024