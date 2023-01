All’Auser di Foggia corsi gratuiti di fotografia, storia dell’arte, gusto e cucina, decoupage e creatività

Entra nel vivo l’anno accademico dell’Università della Libera Età “S. Fiore” dell’Auser di Foggia, con un’offerta formativa notevolmente rinnovata, all’insegna del motto “Apprendere per star bene, apprendere con gusto”.

Lunedì 16 gennaio con inizio alle ore 19.00 nella sede del Circolo in via Sant’Alfonso dei Liguori prenderà il via in Corso di Fotografia “L’arte di fotografare l’arte“. Docente è Michele Sepalone, apprezzato fotografo, artista e designer foggiano. Ha al suo attivo numerose mostre, con particolare riferimento ai Rioni della città di Foggia. È autore o coautore dei libri “Sono solo uno che fa click”, “Peschici in bianco e nero”, “Lesina Laguna Gargano”, “Vieste finalmente“.

Il corso si svolgerà a settimane alterne (il mercoledì, dalle 19 alle 20) secondo un metodo innovativo: durante le lezioni verranno forniti accenni sulla storia della Fotografia, e i corsisti saranno accompagnati in un percorso per l’apprendimento delle principali funzioni e delle tecniche di base per arrivare a scattare buone fotografie.

Verranno utilizzate le fotocamere che ciascun corsista riterrà opportune ed, entro certi limiti, si farà riferimento anche all’uso degli smartphone.

Successivamente verranno programmate “uscite fotografiche” in città e in provincia, per riprendere monumenti, chiese ed altro. Verranno svolti laboratori e lezioni pratiche “sul campo” che serviranno a valutare gli step di apprendimento.

Alle “uscite” parteciperà il docente di Storia dell’Arte, prof. Gianfranco Piemontese, che fornirà ulteriori contributi sulla conoscenza e la valorizzazione estetica dei monumenti da rappresentare fotograficamente. A fine corso è prevista una mostra-saggio degli allievi.

Sabato 20 gennaio avrà invece inizio il Laboratorio del Gusto che persegue la finalità di riscoprire antichi sapori e piatti tradizionali anche in questo caso con una metodologia innovativa: raccogliere, conservare, mettere in rete e, naturalmente, degustare le antiche ricette della cucina foggiana.

L’obiettivo è creare una vera e propria “comunità dell’alimentazione” impegnata a salvaguardare le ricette e gli alimenti che il territorio offre ed a cimentarsi nella loro preparazione, apprendendo ‘uno dall’altra/o.” Il laboratorio si svolgerà il sabato, a settimane alterne, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Da qualche giorno hanno invece avuto inizio (ma c’è ancora tempo per iscriversi) gli incontri di Architett Arte, corso di avvicinamento all’arte nelle sue manifestazioni pittoriche, scultoree ed architettoniche, con visite guidate dei luoghi e dei monumenti trattati in aula. Un modo nuovo e stimolante per conoscere i beni artistici e le architetture nelle chiese, i quartieri, i palazzi e i musei di Foggia e della provincia. Docente del corso è il prof. Gianfranco Piemontese, architetto, critico d’arte, curatore di numerose mostre d’arte di livello nazionale ed internazionale. Il prossimo incontro si terrà il 25 gennaio prossimo.

Per gli appassionati di decoupage e del “fai da te”, Uniauser Foggia offre invece il Laboratorio della creatività: un modo interessante per esprimere conoscenze e talenti, condividendo momenti di creatività e di svago. Gli incontri offrono la possibilità di apprendere come realizzare oggetti e manufatti, anche in questo caso divertendosi ed apprendendo l’uno dall’altro. Il laboratorio della creatività si svolge il lunedì dalle ore 10 alle 12 e il martedì dalle ore 17 alle 19.

Corsi e laboratori sono del tutto gratuiti e si tengono presso la sede di Auser Foggia, in via S.Alfonso de’ Liguori, 89.

Per informazioni ed iscrizioni: telefonare al 351.8538816, mail auserfoggia@email.it, social: facebook.com/auserfoggia; /fb.me/uniauserfoggia/.

Condividi sui Social!