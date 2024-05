De Palma (Sunia): “Forte ritardo, le assegnazioni siano a stretto giro”

È stata pubblicata il 16 maggio la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi Erp del Comune di Foggia. Gli inclusi nell’elenco sono 350, gli esclusi 390. Michela De Palma, del sindacato Sunia, spiega questi numeri: “Il fatto che molti siano rimasti esclusi dipende da un errore di compilazione di chi ha presentato la domanda. Ci hanno assicurato che ci potrà essere un bando integrativo a operazioni concluse”.

La graduatoria che ha visto la luce qualche giorno fa risale al bando del 2021. “Siamo in forte ritardo- dice De Palma- la graduatoria avrebbe dovuto essere pubblicata almeno a giugno del 2022, siamo quasi a ridosso del prossimo vista la cadenza quadriennale come previsto dalla legge”.

Alloggi di nuova costruzione non ci sono, ma vari appartamenti sono stati liberati dalla Prefettura in questi mesi: “Non so esattamente quanti ma mi auguro che, al netto delle emergenze abitative, le assegnazioni di chi è in posizione utile ed è in attesa da anni possano essere svolte a stretto giro. Questa graduatoria fotografa una situazione del 2022 e vanno anche riaccertati i requisiti per capire se, per caso, nel frattempo le condizioni sono cambiate”.

Paola Lucino



Pubblicato il 18 Maggio 2024