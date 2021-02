Trecentomila euro per la manutenzione straordinaria della “Vieste -Peschici”

Con proprio atto deliberativo, il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della SP 52 “Vieste-Peschici” dell’importo complessivo di € 300.000,00, previsto nel “Programma Triennale dei LL.PP. 2020-2022”.

La SP n. 52 “Vieste – Peschici” ha le caratteristiche di strada litoranea di montagna, in quanto si snoda, per la massima parte, a mezza costa ed è caratterizzata dalla presenza di una serie di curve e attraversa uno dei territori di maggiore pregio ambientale e paesaggistico.

La strada, a seguito di forti precipitazioni meteoriche verificatesi nei mesi scorsi, presenta una serie di criticità che il progetto approvato intende affrontare e risolvere.

Il Presidente, Nicola Gatta specifica che: “l’intervento, di trecentomila euro, si inserisce nell’ampio programma che interessa la viabilità del Gargano, soprattutto per quelle arterie caratterizzate da flussi di traffico locale per tutto l’anno e che nei mesi estivi assume dimensioni notevoli per la presenza di flussi legati al turismo. In particolare questa arteria collega Vieste e Peschici, due delle principali mete del turismo balneare dell’intera Puglia”.

