Tra le novità di quest’anno anche un corso di lingua cinese

E’ online il bando il bando di selezione per i corsi di lingua previsti per l’a.a. 2020/2021, organizzati dall’Università di Foggia. Dal prossimo 3 al 20 novembre, tramite piattaforma Esse3, sarà possibile iscriversi ai corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni in Lingua inglese, spagnola, tedesca e cinese.

I corsi, promossi dal Centro linguistico di Ateneo, sono rivolti a studenti, laureati, personale docente e tecnico-amministrativo dell’Università di Foggia ma anche agli utenti esterni e a chi vorrà migliorare le proprie prospettive di studio o lavorative ottenendo una certificazione internazionale.

“In questo periodo particolarmente delicato e difficile a causa dell’emergenza Covid, la didattica a distanza assume una valenza essenziale per evitare lacune o interruzioni del proprio percorso di apprendimento – ha dichiarato la prof.ssa Lucia Perrone Capano direttrice del Centro linguistico di Ateneo (CLA) – In questo contesto si inserisce la programmazione dell’Università di Foggia, attraverso il CLA, di corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali. Si tratta di un’importante opportunità non solo per i giovani ma anche per tutti coloro che desiderano arricchire le proprie competenze culturali e professionali e per coloro che già operano nel mondo del lavoro.”

I corsi si svolgeranno online su Piattaforma E-learning di Ateneo, tra novembre 2020 e dicembre 2021 e prevedono 60 ore di lezione. Saranno predisposte virtual room con il software Collaborate che permette l’interazione diretta in live streaming tra docenti e studenti. Il costo di iscrizione ai singoli corsi è di € 250,00 per gli studenti ed il personale appartenente all’Università di Foggia; di € 350,00 per i laureati dell’Università di Foggia; di € 450,00 per gli esterni.

Sarà inoltre possibile utilizzare, ai fini dell’iscrizione, sia il bonus Docenti che il 18App: il buono Cultura rivolto ai 18enni.

Tutte le informazioni relative ai corsi e alle modalità di iscrizione sono disponibili sul bando pubblicato sul sito unifg al seguente link: https://www.unifg.it/sites/default/files/bandi/23-10-2020/corsi-certificazioni-lingue-bando.pdf

Per la scelta del corso a cui iscriversi e per testare il proprio livello di partenza è possibile fare un test di autovalutazione online:

Inglese: https://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/

Spagnolo: http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17

Tedesco: https://www.goethe.de/ins/it/de/m/spr/tsd.html

“Colgo questa occasione per ribadire, soprattutto ai giovani, che oggi la conoscenza delle lingue straniere è di fondamentale importanza per accedere al mondo del lavoro e delle professioni dove è richiesto un buon livello di padronanza della lingua inglese, ma spesso è richiesta altresì la conoscenza di una seconda lingua come il francese, il tedesco, lo spagnolo e anche il cinese . – Ha aggiunto la prof.ssa Capano – Sulla base di tale consapevolezza l’Università di Foggia ha deciso di investire in modo significativo sulla conoscenza delle lingue attraverso l’introduzione nella propria offerta formativa di un Corso di lingue e culture straniere e la programmazione di attività formative promosse dal Centro linguistico”.

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) eroga servizi per la didattica e la ricerca, finalizzati all’apprendimento delle lingue straniere all’Università di Foggia. Aderisce all’Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU) e offre corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche più diffuse. I servizi forniti dal CLA sono destinati prioritariamente, ma non in via esclusiva, agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Foggia, alle strutture interne, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, agli studenti e ai docenti stranieri ospiti dell’Università nell’ambito di programmi di scambio internazionali. Tali servizi sono offerti altresì, attraverso la stipula di convenzioni, a istituzioni scolastiche, a Enti e a soggetti privati.

