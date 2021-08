“Tempo d’estate”: skate, pattinaggio artistico, calcio e ballo per i ragazzi

Sono oltre quaranta i bambini che al termine della prima settimana di attività si sono iscritti ed hanno partecipato ai laboratori di “Tempo d’estate”, l’iniziativa promossa da Escoop – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce, nell’ambito del progetto Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Le attività del Centro Estivo si svolgono presso il Cercat di Cerignola (Via Urbe, angolo Via La Spezia), sia negli spazi aperti gestiti in via esclusiva da Escoop sia negli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cerignola, tra i partner del progetto. I ragazzi, seguiti dagli istruttori, hanno potuto così cimentarsi nei primi Laboratori di Skating, Pattinaggio artistico, Ballo, Calcio, e dalla prossima settimana anche di Pallavolo. Tutte attività finalizzate a favorire il recupero della socialità e dell’educazione motoria. Le attività sono completamente gratuite ed aperte ai minori del Quartiere Torricelli e di altri quartieri della città di Cerignola. Si svolgono nei mesi di luglio, agosto e settembre, dal lunedì al venerdì – dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per iscriversi occorre contattare la segreteria del Cercat al numero 393.9601483 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00. I laboratori si svolgono nel rispetto delle norme anticovid.Il progetto “Tempo d’Estate” – in continuità con le finalità di Rob.in – ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la povertà educativa minorile anche nel periodo estivo attraverso attività ludiche capaci di attrarre i minori a rischio di abbandono scolastico e creare con loro relazioni di fiducia e partecipazione. «Lo scopo dell’iniziativa è di non perdere i contatti con i ragazzi in povertà educativa che meno possibilità hanno nel periodo estivo, per proporre a settembre, in parallelo con il percorso ludico-ricreativo-sportivo in programma al Cercat, attività di recupero e potenziamento allo studio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico» spiega Marco Sbarra, coordinatore del progetto.Per quanto riguarda il progetto che si sta sviluppando nei comuni pugliesi di Cerignola, San Giovanni Rotondo e Taranto, “Robin” ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola. La rete è composta da Escoop – European Social Cooperative – Cooperativa Sociale Europea – sce (ente capofila del progetto); Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Melchionda-De Bonis” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari, per la ricerca applicata e la formazione; Naps Lab srls, Comune di Cerignola.

Condividi sui Social!