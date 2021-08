Torna l’appuntamento con il Torneo delle Chiavi. Tutto pronto per la 38^ edizione

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Torneo delle Chiavi, in programma il 12 e il 13 agosto nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Augusteo a Lucera.Tutto pronto per la 38^ edizione della manifestazione medioevale promossa dall’APS 5 Porte Storiche – Città di Lucera e co-organizzata dal Comune di Lucera, grazie all’impegno del sindaco Giuseppe Pitta e della neo assessora alla Cultura Antonella De Sabato, che hanno riconosciuto l’elevato valore artistico, culturale, folcloristico e turistico dell’evento.Ad aprire i battenti giovedì 12 agosto sarà la Rievocazione storica del Villaggio Medioevale, con ingresso al pubblico dalle 19.00 alle 23.00. Ai presenti verrà offerta l’opportunità di partecipare a giochi, attività coreutiche, combattimenti e arte di strada e, allo stesso tempo, di ammirare l’Anfiteatro augusteo, tra i monumenti più belli del Sud Italia.Venerdì 13 agosto, a partire dalle 20.00, avrà luogo l’evento clou: Il Torneo delle Chiavi. L’attesa sfida tra rioni vedrà gli atleti delle Cinque Porte Storiche di Lucera – porta Troia, porta Albana, porta San Severo, porta San Giacomo e porta Foggia – contendersi il Palio della Città, caratterizzato dai colori blu e oro e dalle chiavi, simbolo del legame con Santa Maria Patrona. Il Palio è attualmente custodito da porta San Severo, alla quale era stato assegnato alla fine della 37^ edizione del Torneo, che vide al primo posto in ex-aequo tre porte (porta San Severo, porta Albana e porta Troia). «È stato un anno difficile che ci ha riservato tanti momenti di gioia, ci ha visto raggiungere obiettivi importanti ma, al tempo stesso, ci ha fatto vivere un grande dolore», afferma il presidente dell’APS Cinque Porte Gianni Finizio, che aggiunge: «Abbiamo perso un pezzo importantissimo del nostro gruppo, Mosè La Cava, artista di indiscusso spessore e direttore artistico dell’evento, mancato improvvisamente pochi mesi fa. Oltre alla sofferenza personale per la perdita di un caro amico, la sua scomparsa ha catapultato l’intero gruppo in un forte senso di smarrimento, che siamo riusciti a superare lavorando “insieme”, con la voglia di fare, la passione e l’amore per la nostra città e le sue tradizioni».A dare continuità al lavoro fatto da Mosè La Cava saranno i direttori artistici Giuseppe Grasso, Giuseppe De Sabato e Francesco Tozzi.Altro passo importante per l’APS Cinque Porte è la recente registrazione del marchio del “Torneo delle Chiavi”, che darà la possibilità di creare un brand e garantire continuità alla manifestazione, con l’intento di dare visibilità alla città di Lucera sull’intero territorio nazionale.Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19. Per entrambi gli eventi sarà limitato il numero di spettatori. Info e prevendite disponibili dal 2 agosto presso Libreria Kublai (via Gramsci 27 – Lucera, tel. 0881.542669, dal lunedì al sabato 9.30/13.00 e 17.00/20.30).Ingresso eventi 12 + 13 agosto: € 6,00; ingresso singoli eventi: € 4,00.

