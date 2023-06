Con la Bandiera Blu conquistata qualche settimana fa, su Vieste da oggi sventolano anche le 5 Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. L’ennesimo riconoscimento ad una città che si conferma capitale del turismo di qualità. Nella Guida Blu del Mare più bello c’è anche Vieste, premiata per la prima volta in assoluto con il punteggio più alto. La soddisfazione del sindaco Giuseppe Nobiletti che ha ritirato a Roma, insieme all’assessora al Turismo, Rossella Falcone, l’importante riconoscimento.“Dopo la Bandiera Blu, un altro prestigioso riconoscimento che certifica l’obiettivo su nuove forme di turismo legate non solo alla bellezza, ma anche ad un’offerta di vacanza accattivante, originale e rispettosa dell’ambiente e del paesaggio.Ancora una volta si riconosce l’ottimo lavoro svolto in questi anni dall’intera amministrazione che mi onoro di rappresentare.Solo 21 località in Italia, tre in Puglia, possono fregiarsi di questo ambito riconoscimento, e Vieste c’è”.



Pubblicato il 17 Giugno 2023