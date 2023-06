Orsara, primo anno della nuova Giunta: oltre 2milioni di euro di interventi

Interventi per circa 2milioni di euro già attivati o in fase di attuazione; rafforzamento della pianta organica comunale con l’assunzione di 6 nuove unità; l’avvio di importanti iniziative nell’ambito della formazione-lavoro e del finanziamento di nuove attività imprenditoriali. É questo, in estrema sintesi, il bilancio del primo anno di amministrazione del nuovo governo cittadino guidato dal sindaco Mario Simonelli. A cui si aggiungono le numerose iniziative intraprese in ambito culturale-turistico, non ultima l’organizzazione della prossima edizione di GEO-Festa del Vino, e nel settore strategico e prioritario del potenziamento delle politiche sociali e per il diritto alla salute.

“É stato fatto un lavoro poderoso, davvero di rilievo, e di questo ringrazio tutta la squadra di maggioranza, ma anche i dipendenti e i dirigenti comunali”, dichiara con soddisfazione Mario Simonelli. “Siamo in piena fase di attuazione di una lunga serie di progetti già approvati e pronti a dispiegare i propri effetti, compresa la programmazione in ambito PNRR. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo per implementare alcune opere pubbliche e infrastrutture fondamentali, basti pensare al completamento della fogna bianca, all’ammodernamento della pubblica illuminazione con fari a led che porteranno già nel breve-medio periodo a un risparmio fra il 50 e il 70% per le casse comunali”. L’elenco degli interventi è piuttosto corposo, tra lavori ultimati, in atto o in procinto di essere avviati: l’ampliamento e la ristrutturazione del cimitero, la mensa scolastica che sarà completamente rinnovata (attrezzature, impianti, cucina e arredi nuovi), l’efficientamento energetico per gli edifici dell’ex asilo e per il plesso che ospita Centro per Minori, Asl e servizio 118. E, ancora, i lavori ormai ultimati al campo di calcetto, con la posa del nuovo manto sintetico e il rifacimento dello strato inferiore su cui poggia, oltre all’installazione di un impianto di videosorveglianza sulla stessa struttura.

Videosorveglianza che sarà ripristinata anche nel Parco San Mauro, oggetto a sua volta di una serie di interventi che partiranno a breve per la realizzazione di un percorso fitness e il rifacimento dell’area dei giochi. Anche in vista dell’estate ormai iniziata, il Comune di Orsara di Puglia ha dimezzato la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, così da favorire l’iniziativa delle attività legate all’accoglienza e al turismo. Particolarmente corposo l’impegno dell’amministrazione comunale, in questo primo anno di lavoro, per ciò che attiene alle politiche sociali: sono state rinnovate le borse di studio, così come il contributo trasporti per studenti e lavoratori. Alle persone che si prendono cura di un proprio caro, in funzione di caregiver, è stato assegnato un contributo di 1000 euro. Ampliati obiettivi e interventi del vecchio SPRAR, vale a dire delle iniziative orientate a dare protezione e sostegno a richiedenti asilo e rifugiati. Continua, inoltre, la programmazione attinente all’agricoltura sociale quale strumento di inclusione e integrazione dei soggetti svantaggiati, mentre il Comune di Orsara continua a fruire anche dell’opera di diversi giovani impegnati col Servizio Civile Nazionale. Funziona a pieno regime, inoltre, il servizio di taxi sociale.

“L’avvio della Biblioteca di Comunità”, conclude Simonelli, “assieme a una intensa programmazione di iniziative culturali, sta caratterizzando una fase di rilancio di eventi e iniziative che sono state già numerose e continueranno a crescere quantitativamente e qualitativamente già da questa estate”.



Pubblicato il 17 Giugno 2023