Strada ‘Casalgrande’ di Sant’Agata, dissestata nonostante la delibera

Dopo la segnalazione di Masserie Santagatesi sulla strada dissestata denominata “Casalgrande”, ecco la replica dell’amministrazione di Sant’Agata di Puglia:

“L’amministrazione comunale ha deciso in data 19 Maggio 2023 di provvedere a realizzare i lavori di ammodernamento della strada comunale nel territorio di Sant’Agata di Puglia. Sono stati approvati la progettazione e lo studio di fattibilità tecnico economica e, conseguentemente, ne è stato richiesto il finanziamento alla Regione Puglia ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 7. Dall’esito della graduatoria regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 98 del 2-11-2023, il progetto per l’ammodernamento della strada Casalgrande è rientrato tra i primi progetti per il relativo finanziamento”.

Sul bollettino della Regione Puglia- è la replica di Antonella Russo- c’è una graduatoria dei progetti “ammessi all’istruttoria tecnico amministrativa”. Ma non è dato capire se tra questi vi è anche la strada di Casalgrande. Dato che non è nostra intenzione di dire ‘fesserie’ (così nella nota dell’amministrazione santagatese, ndr), soprattutto perché l’argomento è molto delicato, l’essere ammesso all’istruttoria tecnico amministrativa non vuol dire di avere i progetti approvati. Se poi ci sono altre determine o decisioni è bene portarle a conoscenza della popolazione, non solo di Masserie santagatesi. Fatto sta che la strada è un disastro e l’unica ambulanza ritarda in caso di soccorso. Ora la strada si presenta come nelle foto. Quando la sistemeranno, dato che la delibera è del 19 maggio 2023? Noi abbiamo segnalato il ripristino della strada”. (p.l.)



Pubblicato il 6 Aprile 2024