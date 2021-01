Servizio Civile Universale, Parcocittà cerca 6 volontari

Nell’ambito dei quattro progetti della Asl Fg di Servizio Civile Universale, rivolti a giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti, che risultino in stato di disoccupazione e che vogliano fare l’esperienza del servizio civile universale, 6 giovani volontari verranno inseriti nell’ambito del progetto “Ben-essere. Suoni di un nuovo linguaggio”. Una delle tre sedi del progetto è l’associazione L’Aquilone, che si trova a Parcocittà, via Rovelli 7 Foggia, codice sede 195184.

Gli obiettivi generali del progetto consistono nell’innestare prassi virtuose nel tessuto sociale per lavorare sull’educazione consapevole e responsabile al concetto di benessere.

In particolare, i volontari impegnati presso la sede dell’Aquilone, opereranno presso lo sportello informativo sui servizi dedicati alle famiglie ed ai minori, in ambito educativo, scolastico e sociale: offriranno informazioni sui contributi economici, su pratiche e documenti, organizzeranno e gestiranno l’accoglienza non solo all’interno della struttura, ma anche in punti di promozione organizzati davanti alle scuole per coinvolgere le famiglie; saranno presi in carico non solo i minori, ma anche i genitori, che verranno supportati nell’uso dei servizi. I volontari parteciperanno alla redazione della carta dei servizi socio-educativi per minori da 0 a 6 anni.

I volontari, attraverso l’accordo di rete stipulato con “Cittadinanza attiva” acquisiranno maggiore consapevolezza di come si diventa cittadini attivi e responsabili; attraverso il partner di progetto “Innova Puglia” apprenderanno ad attivare ed utilizzare il fascicolo sanitario elettronico ed attraverso il partner “Sani stili di vita” rifletteranno sulle proprie abitudini per vivere meglio in salute.

La domanda di partecipazione va presentata alla Asl Fg Via Michele Protano 13, 71121 Foggia, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello di sicurezza 2. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Sui siti www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. L’Ente di Servizio Civile Universale ASL FG è disponibile per approfondimenti al seguente indirizzo mail: serviziocivile@aslfg.it.

Info sul progetto presso la sede L’Aquilone, codice sede 195184: mail laquilonecentro@gmail.com. Telefono 3713564344.

