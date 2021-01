Iniziati i lavori di rifacimento del campo da basket in iazza Madre Teresa di Calcutta

Nel mese di ottobre 2020 l’Assessore ai Lavori Pubblici, Pasquale Chindamo, si era recato al campo da basket all’aperto di Piazza Madre Teresa di Calcutta per un sopralluogo e in quell’occasione aveva annunciato che nelle settimane successive sarebbero partiti i lavori di rifacimento e riqualificazione dello stesso che sono effettivamente partiti in questi giorni. L’opera, per un importo complessivo di 40.000 euro, prevede il rifacimento del campo da basket con l’applicazione di materiale resinoso al posto dell’attuale strato di cemento, nuova illuminazione e riqualificazione di una parte dell’area circostante.«Come promesso qualche mese fa, sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo da basket che saranno conclusi all’incirca verso la metà di aprile 2021, tenuto conto che per la corretta applicazione dei materiali è necessario avere una temperatura ambientale idonea per la giusta posa in opera. Sono ottimista e fiducioso che per quella data avremo il nuovo campo» ha dichiarato l’Assessore Chindamo.Sul posto stamattina a visionare l’inizio dei lavori anche il sindaco Michele Crisetti: «Finalmente si restituisce alla città uno spazio che per anni è stato abbandonato all’incuria e al disinteresse totale, diventando teatro di serate “brave”».

