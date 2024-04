Roma-Milan, gol di Mancini: la dedica per Mattia Giani

(Adnkronos) – Gianluca Mancini in gol nel match Roma-Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il difensore giallorosso, a segno già della gara di andata a Milano, si ripete nella sfida di ritorno all'Olimpico insaccando al 12' dopo il palo colpito da Pellegrini. Dopo il gol, Mancini festeggia con una dedica speciale. Il difensore esibisce una maglietta con la scritta 'Ciao Mattia per sempre con noi'. Il messaggio è un omaggio a Mattia Giani, il calciatore 26enne morto lunedì all'ospedale di Careggi, a Firenze, dopo il malore accusato domenica 14 aprile allo stadio comunale di Campi Bisenzio (Firenze), durante l'incontro del campionato di Eccellenza tra Lanciotto e Castelfiorentino, squadra in cui militava. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Aprile 2024