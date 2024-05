Rublev batte Alcaraz, sorpresa nei quarti di Madrid

(Adnkronos) – Andrei Rublev batte Carlos Alcaraz nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid. Il russo, testa di serie numero 7, sconfigge lo spagnolo, testa di serie numero 2 e campione in carica, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 in 2 ore di gioco. Rublev aspetta in semifinale il vincente della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12, e l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del tabellone. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Maggio 2024