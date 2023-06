“Ripartiamo da Foggia, prospettive per la città”

Si terrà lunedì 3 luglio alle 18 al Samì in Fiera (viale Fortore 155), la manifestazione “Ripartiamo da Foggia, prospettive per la città”, organizzata dai partiti che compongono il Centrodestra e alla quale prenderanno parte dirigenti e amministratori della coalizione.

Il Centrodestra di Foggia è attivo. Il Centrodestra di Foggia è fatto di persone che hanno dedicato e dedicano il loro tempo con passione al bene della Comunità. Il Centrodestra foggiano riparte da Foggia per discutere di prospettive, per parlare di programmi e chiamare a raccolta tutte le energie propositive.

Un patrimonio di persone animate dalla forza delle idee per creare una vera e propria rete virtuosa, per fare squadra, per lavorare sinergicamente e armonicamente nell’ottica del costante miglioramento della qualità della vita dei foggiani.

Questa manifestazione è il punto di partenza verso la costruzione di una coalizione di Centrodestra forte e unita, che desidera aggregare. Con l’orgoglio della consapevolezza del primato della Politica, che deve saper fare autocritica ed essere contemporaneamente catalizzatrice delle energie positive che provengono anche da mondi diversi da quello politico, ma che quotidianamente operano per il bene comune.

Questa assemblea del Centrodestra rappresenta il primo passo, anzi, il passo in avanti che doverosamente va fatto per iniziare il confronto, ascoltare le istanze, unire le forze e prefissarsi gli obiettivi. Per candidarsi a governare la Città alle prossime elezioni amministrative d’autunno.



Pubblicato il 30 Giugno 2023