Al via “Tempo d’estate” fra Laboratori Digitali e Centro Estivo per minori

Prenderanno il via lunedì 3 luglio le attività gratuite della nuova edizione di “Tempo d’Estate”, il Centro Estivo 2023 di Torricelli organizzato da una partnership con capofila Escoop, che comprende anche l’Aps Resurb e la Società Cooperativa Sociale Alice cofinanziate da Escoop e dal Comune di Cerignola. Da lunedì al venerdì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Cercat di Cerignola (Via Urbe, angolo Via La Spezia), i minori dai 6 ai 17 anni di età potranno partecipare alle attività dei Laboratori Digitali, Calcio, Basket, Skateboard, Pattinaggio, Giochi di Comunità, Street Art. La partecipazione è aperta e totalmente gratuita ma è necessario iscriversi con i genitori alle diverse attività contattando la Segreteria del Cercat al numero 320.2931427. Le attività si svolgeranno dal 3 luglio all’8 settembre 2023.Come nella passata edizione, nel corso di “Tempo d’Estate” saranno anche organizzati nel mese di luglio dei Laboratori Digitali – Fa Lab – che rientrano tra le azioni progettuali di “Rob.in – Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso sempre da Escoop. “Robin”, infatti, ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola.



Pubblicato il 30 Giugno 2023