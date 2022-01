Rignanese: “Quattro delinquenti vanificano i nostri sforzi”

Un attentato incendiario e’ stato compiuto l’altra notte contro dell’automobile (una Bmv X3) di Generoso Rignanese, assessore al Bilancio del Comune di Monte Sant’Angelo. L’auto era parcheggiata in via Valle Sant’Angelo ed e’ andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non e’ la prima volta che Rignanese subisce intimidazioni: nel 2019 venne ritrovata una busta contenente un teschio umano e pesanti minacce di morte rivolte a lui e al sindaco Pierpaolo D’Arienzo nella sede comunale di Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo.“Noi che crediamo nello Stato noi che ogni giorno cerchiamo, con tanta umilta’, di onorare il ruolo istituzionale che rivestiamo diciamo basta a questo scempio. Noi che crediamo nello Stato chiediamo che lo Stato ci sia vicino. Davvero”. E’ quanto scrive in un post su Facebook Michele Bisceglia, il sindaco di Mattinata. “No. Non va bene – aggiunge Bisceglia – Non va bene per niente. Quali garanzie abbiamo noi amministratori locali? In

trincea dalla mattina alla sera senza alcuna tutela. Anzi”. Generoso Rignanese, assessore al Bilancio del Comune di Monte Sant’Angelo, non si spiega l’incendio dell’auto avvenuto l’altra notte nei pressi della sua abitazione. Non ci pensa, non ha avuto il tempo di farlo: “E’ una cosa che non mi aspettavo, non ho ricevuto minacce”.

L’amministratore locale, nonché esponente del Partito Democratico di Capitanata, si dice molto più rammaricato per l’immagine che episodi così gravi, inevitabilmente trasmettono a chi non è del posto: “Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, non è la prima volta che accade, purtroppo. Siamo andati sempre avanti e continueremo a farlo. Il rammarico è per l’immagine che trasmettiamo al di fuori del territorio. Stiamo facendo tanto per cercare di riabilitare questo territorio e di lanciare un messaggio positivo all’esterno e poi bastano quattro delinquenti per vanificare tutti gli sforzi che facciamo”.

La solidarietà del consiglio comunale

“Si tratta, evidentemente, dell’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore della nostra Città. A volte si ha la sensazione di sentirsi abbandonati e che stentino le tutele per gli amministratori locali che giornalmente dedicano le proprie energie per il bene della Comunità. La situazione degli Enti locali, specie nel sud Italia, è disastrosa: le scarse risorse per affrontare anche le situazioni di ordinaria amministrazione rendono gli amministratori vulnerabili. E questo non è accettabile in un Paese civile” – spiegano, in una nota, i consiglieri comunali di Monte Sant’Angelo.

“Riteniamo che sia giunto il momento che lo Stato rafforzi l’impegno e l’attenzione per le zone del mezzogiorno che, come la nostra, fanno i conti giornalmente con una criminalità organizzata così feroce” – aggiungono, rinnovando l’invito – “al senso di responsabilità della politica tutta, alla collaborazione delle associazioni e organizzazioni sociali, affinché si pongano le basi per un confronto civile”.

