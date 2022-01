“Vaccinarsi a poco tempo di distanza non ha senso, il sistema immunitario non lo regge”

“Omicron? Potrebbe essere il colpo di coda della pandemia”: lo dice al Quotidiano il noto epidemiologo al Campus Biomedico di Roma, professor Massimo Ciccozzi.

Professor Ciccozzi, in una intervista al nostro giornale il professor Arnaldo Caruso ha sostenuto che omicron potrebbe essere il colpo di coda della pandemia. Condivide?

“Ha ragione, la penso esattamente proprio come lui. Potrebbe rappresentare il colpo di coda della pandemia, vale a dire l’inizio dell’adattamento dell’organismo al virus. In poche parole il processo di endemizzazione”.

Questo è vero. Ma non esiste il rischio di ulteriori sorprese sotto forma di altre varianti?

“La domanda è pertinente. Siamo davanti a un virus infido che riserva sorprese e bisogna sempre stare in campana e mai abbassare la guardia. Ecco perchè occorre elevare al massimo la fascia dei vaccinati. Oggi questo è a macchia di leopardo. Non mi riferisco all’ Italia, ma al mondo. Se abbiamo territori nei quali i vaccini sono pochi, penso all’ Africa o all’ America Latina, è possibile che da quei territori arrivino nuove varianti e siamo punto e a capo. Bisogna vaccinare quanto più è possibile”.

Il vaccino deve essere calibrato sulla base delle varianti?

“Certamente sì. Non ha senso fare una quarta dose uguale a quella appena inoculata. Peraltro il sistema immunitario non lo regge, ovvero non regge vaccini uguali a breve distanza uno dall’ altro. Penso che semmai dovremmo farlo e neppure a tutti, ma solo alle persone fragili, ad ottobre va ricalibrato secondo la variante omicron”.

Che cosa intende dire?

“Che vaccinarsi a poco tempo di distanza non ha senso e il sistema immunitario non lo regge”.

Si può essere ottimisti?

“Evitiamo di abbassare la guardia mantenendo le ordinarie regole di prudenza, ma penso di sì. Un cauto ottimismo è di obbligo. Ecco evitiamo di essere terrorizzati, non ha senso”.

Bruno Volpe

