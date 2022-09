“Quello che fa il governo regionale è sotto gli occhi di tutti”

“Sono molto fiducioso che i dati dei sondaggi si trasformino in voti reali il 25 settembre”. Lo ha detto l’Europarlamentare di FdI Raffaele Fitto a Foggia per partecipare alla presentazione dei candidati locali alle prossime elezioni politiche. “Siamo convinti che non sia un dato solo dei sondaggi ma e’

un dato reale del paese che sta emergendo sempre di piu’ – ha aggiunto – Dobbiamo lavorare in questi giorni per far capire che alla coerenza e alla posizione politica di Giorgia Meloni segue anche un programma serio e credibile molto realistico sulle prospettive del paese”. Inoltre l’Europarlamentare non ha dubbi sul fatto che la “tenuta della coalizione di centrodestra non verra’ mai messa in discussione”. Oggi abbiamo bisogno di dare una risposta forte ad un sistema fortemente e strumentalmente organizzato dal punto di vista clientelare al quale vogliamo proporre un meccanismo alternativo”. “Quello che sta facendo il governo regionale e’ sotto gli occhi di tutti; ogni giorno ne esce una nuova. La gente lo valutera’ per quello che e'” – ha detto ancora – Certo ci sono molti esponenti del governo ragionare candidati vedremo anche i loro risultati perche’ anche questo potra’ essere un termometro rispetto alla credibilita’ e al consenso”. Poi l’eurodeputato ha fatto una riflessione sulla citta’ di Foggia dove durante il governo di centrodestra il comune e’ stato sciolto per mafia. “Qui in Capitanata – ha detto – il centrodestra ha bisogno di una sua riorganizzazione; queste elezioni politiche possono rappresentare un’ottima occasione per mettere insieme un lavoro che dopo il 25 settembre si sviluppi sui territori”.

