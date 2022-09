Il 24 novembre Claudio Baglioni in concerto al Teatro Verdi

Autunno musicale d’eccezione a San Severo: il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, dopo il successo dello scorso febbraio con il concerto dodici note solo, torna ad ospitare il grande Claudio Baglioni, con il nuovo spettacolo il grande ritorno “dodici note solo bis”, prodotto e organizzato da Friends & Partners. L’evento si terrà la sera di giovedì 24 novembre 2022.

Da oggi 6 settembre, a partire dalle ore 16.00 sui circuiti TicketOne e Vivaticket, sarà avviata la prevendita dei biglietti del nuovo spettacolo che, anche per la stagione teatrale 2022/2023, sarà appunto ospitato nell’incantevole cornice del Teatro Verdi. Tutti gli spettacoli di Baglioni si tengono in teatri di città capoluogo di regione o di provincia, tranne sette, uno di questi è il Teatro Verdi San Severo, in buona compagnia con quelli, ad esempio, di Montecatini, Assisi e Spoleto. Dopo lo straordinario successo di “dodici note solo” da novembre il grande ritorno nei maggiori teatri lirici e di tradizione del Belpaese con “dodici note solo bis” il concerto più appassionante della straordinaria carriera di un artista sinonimo assoluto di grande musica e poesia vincitore del premio Tenco 2022, riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale. A partire dalle ore 16.00 di oggi, i biglietti saranno disponibili secondo le modalità e tempistiche elencate sul sito www.friendsandpartners.it

Condividi sui Social!