Pronti i primi 200 buoni spesa alle famiglie foggiane

Continua in maniera incessante il lavoro dell’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Foggia, con una accelerazione delle attività in questa settimana, settimana in cui tutto lo staff dell’assessorato ha lavorato senza sosta e senza orari all’iniziativa dei buoni spesa, finanziata dal governo ed erogati dal comune di Foggia.

Già da lunedì mattina il sindaco Franco Landella con l’Assessore Raffaella Vacca, avvalendosi dello staff degli uffici centrali in piena sinergia con quello dell’assessorato alle Politiche Sociali, hanno predisposto nel pieno rispetto delle linee guida comunicate dal governo sabato sera 28 marzo, tutte le azioni necessarie per poter partire nel più breve tempo possibile all’erogazione dei buoni spesa da consegnare alle famiglie foggiane più in difficoltà, in particolare a tutte quelle famiglie che a causa dell’emergenza covid 19 si sono ritrovate in pochi giorni a non avere più una entrata economica.

Già da martedì mattina infatti era possibile ritirare o scaricare dal sito del comune i moduli necessari per presentare la domanda relativa ai buoni spesa, a tal proposito sono stati resi operativi ben 5 punti per il ritiro e la consegna delle domande, nello specifico: comune di foggia, assessorato politiche sociali e le 3 circoscrizioni.

Grazie all’impegno e alla determinazione del gruppo di lavoro di cui sopra, gruppo che da lunedì mattina lavora senza sosta e senza orari per raggiungere velocemente l’obiettivo prefissato, già da questa mattina il comune di Foggia consegnerà i primi 200 buoni spesa alle famiglie foggiane, buoni spesa pronti ad essere utilizzati.

L’Assessore Raffaella Vacca dichiara: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali hanno dato il proprio prezioso contributo al raggiungimento di questo importante obiettivo , il comune di Foggia infatti è tra i primi comuni ad aver approntato in tempi record l’organizzazione e la consegna dei buoni spesa, ringrazio pertanto il sindaco Franco Landella ed il suo staff, ringrazio tutto lo staff dell’assessorato alle Politiche Sociali che rappresento nelle persone del dirigente Carlo Dicesare, dei funzionari, dell’ufficio di piano, degli amministrativi, degli assistenti sociali e delle psicologhe per il grande lavoro che insieme stiamo portando avanti in questi giorni difficili e impegnativi per il bene della nostra città, grazie a tutti”.

