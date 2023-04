Pasqua, Dona (Unc): “Boom rincari tra voli traghetti alberghi b&b ristoranti e pacchetti vacanza”

(Adnkronos) – "Per chi vuole fare la gita fuori porta non si mette molto bene. Ancora peggio se intende viaggiare in aereo. A marzo i voli nazionali hanno vinto la classifica dei maggiori rialzi su base annua, volando del 71,5% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto i voli internazionali che decollano del 59,1%". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente dell'Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona. "Anche se si vuole dormire fuori casa – avverte – sono guai: alberghi, motel e pensioni segnano un +13,3%, villaggi vacanze, campeggi o ostelli della gioventù +7%. Non va meglio per ristoranti, bar e simili (+7,3%), pacchetti vacanza nazionali (+14,7%) o se si prende un traghetto (+6,1%). Insomma una Pasqua all'insegna dei rincari". —lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023