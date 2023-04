Due arresti per l’evasione del boss Marco Raduano

Dopo l’evasione del boss Marco Raduano c’è stata una stretta nei controlli all’interno del carcere Badu ‘e Carros di Nuoro. Dopo quella fuga sono scattate indagini in tutte le direzioni per tappare le falle nel sistema di sicurezza del penitenziario barbaricino. Nell’ambito di questi controlli la Questura di Nuoro ha arrestato due persone perché ritenute responsabili dell’introduzione di telefoni cellulari oltre le sbarre. Si tratta di una guardia carceraria in servizio a Badu ‘e Carros e di una donna napoletana, moglie di un detenuto. Per fare il punto sulla sicurezza, nei giorni scorsi anche i membri della commissione Giustizia della Camera hanno fatto visita al carcere di Badu ‘e Carros. Nel frattempo vanno avanti le ricerche del boss evaso il 24 febbraio e scomparso nel nulla.



Pubblicato il 3 Aprile 2023