Omicidio di Salvatore Lombardi, fermato minorenne

Un minorenne incensurato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da agenti della Squadra Mobile di Foggia perché ritenuto l’autore dell’omicidio a colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata di Salvatore Lombardi, 30 anni, avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, in viale Tommaso Fiore nella città dauna nei pressi del Bar ‘H’. La vittima aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio e relativi allo lo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne avrebbe fissato un appuntamento con Lombardi e, dopo essersi intrattenuto e aver consumato nel bar, avrebbe esploso all’indirizzo della vittima sette colpi d’arma da fuoco, una pistola calibro 7.65, di cui 5 lo hanno raggiunto mortalmente al volto e alla testa.

Il 17enne è stato individuato grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e poi è stato bloccato e interrogato dal pubblico ministero di turno del Tribunale per i Minorenni di Bari negli uffici della Squadra Mobile di Foggia. Dopo l’interrogatorio, il pm ha emesso il decreto di fermo nei confronti del minorenne, reo confesso, per omicidio volontario. Il provvedimento è stato eseguito da agenti della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato di San Severo che hanno condotto il minore nell’Istituto Penale per i Minorenni di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida del provvedimento precautelare. Dalla ricostruzione effettuata, il minore avrebbe fatto fuoco per motivi che sono al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

