Offese a Mihajlovic, Nicoforza lo difende su Youtube

“Anche se si hanno idee e posizioni completamente diverse, non e’ tollerabile e non puo’ esser consentito a nessuno di offendere ed augurare il male a chi combatte tra la vita e la morte. E’ disgustoso e disumano”. E’ il messaggio di Niccolo’ Basta, un ragazzo di 15 anni di Foggia, che attraverso un video su Youtube commenta le offese ricevute da Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna malato di leucemia, per alcune sue dichiarazioni politiche. Il ragazzo foggiano, tifoso del Foggia calcio, che milita nel calcio dilettante, quasi due anni fa ha scoperto, anche lui, di avere la leucemia. Appassionato di Youtube, Nicoforza il suo nickname, in un video registrato da una stanza dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dopo aver informato gli amici delle sue condizioni di salute, si sofferma sulla vicenda Mihajlovic. “Anche se si hanno idee e posizioni completamente diverse – dice il ragazzino foggiano – non e’ tollerabile e non puo’ esser consentito a nessuno di offendere ed augurare il male a chi combatte tra la vita e la morte. E’ disgustoso e disumano. Per questo auguro ancora a Sinisa la vittoria rispetto la sua malattia e gli esprimo la mia solidarieta’ perche’ sentirsi dire certe cose, in questi momenti di debolezza, fa davvero male”. Nel luglio dello scorso anno quando l’allenatore del Bologna, dopo aver scoperto di essere malato, entro’ nel reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del policlinico Sant’Orsola di Bologna per iniziare la terapia, Niccolo’ gli invio’ un messaggio, sempre attraverso il suo canale Youtube, incitandolo a non mollare e ad andare avanti.

