“Non sono particolarmente preoccupato, non è corretto farsi prendere dal panico”

“Non sono particolarmente spaventato e non è corretto farsi prendere dal panico”: lo dichiara in questa intervista al Quotidiano il professor Pier Luigi Lopalco, ex assessore alla salute ed epidemiologo, sul tema variante omicron.

Professor Lopalco, bisogna essere allarmati?

“No, l’allarmismo non porta da nessuna parte. Del resto qui in Italia abbiamo buone pratiche e ci siamo mossi bene. Possiamo dire che oggi la variante omicron non ha ancora preso il sopravvento e che la maggior parte dei contagi sono della delta. Sicuramente bisogna stare attenti”.

Che cosa ha di particolare la omicron rispetto alla precedente?

“La sua contagiosità che è più elevata e diffusiva, attacca facilmente e circola con velocità. Però non dobbiamo farci prendere dal panico, sarebbe sbagliato”.

Preoccupato?

“Assolutamente no. Non esiste una ragione. E’ sicuramente vero che probabilmente il picco dei contagi lo raggiungeremo dopo le feste, però la differenza la giocano i vaccini”.

Cioè?

“Innegabilmente anche chi ha fatto il vaccino o è guarito può contrarre di nuovo l’infezione, ma accade con parsimonia. In questi casi, tuttavia, chi è vaccinato ha meno probabilità o possibilità di finire in ospedale. In poche parole il soggetto non vaccinato rischia di finire in ospedale, il vaccinato o meglio ancora chi ha fatto anche la terza dose ha maggiore protezione. Io suggerisco di completare il ciclo vaccinale con una certa premura”.

Quali le buone pratiche?

“Mantenere la distanza, usare la mascherina correttamente in ambienti affollati, anche all’ aperto e vaccinarsi”.

Pranzi di Natale, che fare?

“Andiamo pure a pranzo seguendo i consigli dello scorso anno. Meglio tra persone che si conoscono e vaccinate. Io eviterei i mega pranzi e gli ambienti affollati. Per quello che mi riguarda eviterei veglioni e appuntamenti con tanta gente se non si ha la certezza del green pass”.

Concerti di piazza?

“Molto meno pericolosi delle feste al chiuso in quanto all’ aperto. Usare la mascherina però”.

Viaggi?

“Da medico suggerisco di limitarsi all’ Italia. In altre nazioni non sempre adottano misure rigorose di protezione. Oggi la variante omicron gira nel nord ed est Europa dove hanno vaccinato meno”.

Bruno Volpe

