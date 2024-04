Nessuno fa passi indietro a San Severo, centrodestra con tre candidate

Tre partiti tre nomi, uno per Fi, uno per Fdi, uno per l’Udc. Parliamo delle candidate sindache di San Severo Rosa Caposiena, Lidya Colangelo e Anna Paola Giuliani. Con Margherita Di Pumpo, che il centrodestra ha scelto per Torremaggiore, sono quattro le donne che si preparano a correre per la fascia tricolore nell’Alto Tavoliere. Ma a S. Severo ci sono ancora trattative in corso, pare, per riunire almeno l’Udc con Fi. “La divisione a San Severo è un errore grossolano. In una piazza in cui si può vincere, si preferisce invece partecipare divisi, pur di non riconoscere il merito a Rosa Caposiena di aver rappresentato l’opposizione negli ultimi dieci anni. Caposiena sarebbe il punto di sintesi ottimale nella rappresentanza dell’alternativa al centrosinistra. Spero ci possano essere ancora i margini per fermare le bocce e ritrovare l’unità attorno a Rosa”. La dichiarazione è di Raffaele Di Mauro, nel consiglio nazionale del partito ed ex coordinatore provinciale. Dello stesso avviso Anna Maria Fallucchi: “Tutti avrebbero dovuto fare un passo indietro in maniera matura per arrivare a un unico nome”.

Perché Fdi abbia scelto la candidata civica Lidya Colangelo lo ha spiegato in una nota: “Preso atto della volontà, da parte di alcuni partiti, di proporre candidature proprie in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, abbiamo deciso di sostenere chi, in questi anni, si è sempre coerentemente contrapposto al centrosinistra in consiglio comunale”. Auspicano che altre forze politiche e civiche aderiscano a questo progetto, sul modello di quanto sta avvenendo a Manfredonia. All’ipotesi che Caposiena possa appoggiare Anna Paola Giuliani, risponde sui social la consigliera comunale all’opposizione del sindaco Francesco Miglio. “In merito alle notizie che stanno venendo fuori nelle ultime ore, voglio precisare che il rapporto con Anna Paola è sereno e cordiale, ci siamo sentite in questi giorni e ci siamo confrontate spesso sul da farsi senza però nessuna reale ipotesi di accordo come invece qualche giornale ha ipotizzato. Io resto espressione di Forza Italia e Anna Paola dell’Udc, va detto nel rispetto delle persone che da ambo le parti stanno lavorando alla composizione dei programmi e delle liste”. (p.l.)



Pubblicato il 23 Aprile 2024