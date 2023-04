Migranti, premier francese: “150 agenti in più alla frontiera con l’Italia”

(Adnkronos) – La Francia mobiliterà "a partire dalla settimana prossima 150 agenti di polizia e gendarmi in più nelle Alpi Marittime a fronte di un'accresciuta pressione migratoria alla frontiera con l'Italia". Ad annunciarlo è stata la premier francese Elisabeth Borne. Continuano, intanto, gli sbarchi a Lampedusa. Dopo i 115 di stamattina, sulla più grande delle Pelagie sono giunti in 125. Nella notte erano arrivati 402 migranti con 8 differenti approdi. Al porto di Crotone sono sbarcati 161 migranti, individuati tre presunti scafisti. E' previsto nella tarda serata di oggi, invece, l'arrivo a Napoli della Geo Barents. Le operazioni di sbarco, però, saranno avviate domani mattina a partire dalle 8. A bordo della nave di Medici senza frontiere ci sono 75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, soccorsi lunedì su un barchino in legno in acque internazionali vicino la Libia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2023