Marchionni: “Oggi avrei dovuto cambiare tutti”

Il Foggia non va, seconda sconfitta di fila, questa volta allo ‘Zaccheria’ contro la Paganese che sulla carta si sarebbe potuta mettere sotto ed invece ha venduto cara la pelle, senza fare le ‘barricate’ e conquistando tre punti pesantissimi in chiave playout e salvezza diretta ai danni dei Satanelli che stanno cercando con le unghie ed i denti di agguantare una posizione utile per i playoff. Mister Marchionni rientrante dalla squalifica ha ritrovato quasi tutti gli effettivi, dopo il focolaio Covid che ha colpito la squadra, Agostinone l’ha schierato nel terzetti di difesa non potendo contare su Anelli squalificato, Germinio e Del Prete out per infortunio. L’inizio è di marca foggiana con Garfoalo che ci ha provato dal limite, mentre Baiocco si è rifugiato in calcio d’angolo. Il Foggia ha provato a fare la partita, con il possesso ma senza trovare il pertugio giusto per sbloccarla. Al 21′ l’episodio che avrebbe potuto favorire i padroni di casa: Fumagalli si supera nel prendere una palla alta, ed in fase di atteggio Diop lo ha colpito intenzionalmente, e l’arbitro Frascaro della sezione di Firenze, lo ha giustamente espulso. Il tecnico Marchionni ha di conseguenza tolto un centrocampista Kalombo e gettato nella mischia il vivace Ibou Balde, schierandosi a due punte con Curcio in appoggio. Le occasioni non mancano e Garofalo, su tacco di Curcio, ha provato la conclusione da posizione defilata ma c’è stata la deviazione e Dell’Agnello che era appostato non ne ha approfittato. Nella ripresa il Foggia, è sembrato accontentarsi nonostante la superiorità numerica, anche se al cinquantunesimo hanno colto un palo, dall’altra parte la Pagasnese ha risposto in contropiedi velenosi. Quasi giunti al settantesimo, Medicino ha realizzato un’apertura per Mattia che ha servito la palla di testa per Zanini che ha sfiorato il vantaggio, ma è soltanto il preludio al gol. La formazione campana di seguito, ha sfruttato una leggerezza di Galeotafiore e Mendicino in agguato da rapace dell’area ha concluso sul primo palo, battendo Fumagalli. Il Foggia è mancato nella reazione veemente e nella giocata individuale, perdendo per la quinta volta in casa, dove dovrebbe invece avere una marcia in più, anche se l’assenza del tifo inevitabilmente pesa tantissimo. Prossimo impegno è mercoledì contro il Monopoli che perso contro la Casertana e verrà a battagliare ed in cerca quasi dell’ultima spiaggia per conquistare un posto anche come decima o migliore undicesima per i playoff, mentre ai Satanelli bastano tre LA VIOCE DEL TECNICO – Non ha cercato alibi, il tecnico Marco Marchionni, attraverso una il sito ufficiale ha detto la sua: “Difficile commentare una partita come questa, soprattutto per quanto fatto e dimostrato sul campo. Non eravamo noi, abbiamo sbagliato tutto non trovando mai la giocata o facendo sempre la scelta sbagliata contro una squadra in dieci uomini. Purtroppo non siamo in grado di fare la partita, ecco perchè andiamo in difficoltà. Balde? Deve dare di più così come tutti i suoi compagni di squadra, non è una questione di singoli: oggi avrei dovuto cambiare tutti quanti, per come stavamo giocando”.

Il tabellino: Foggia – Paganese 0-1

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli 6; Galeotafiore 5, Gavazzi 5.5, Agostinone 5.5; Kalombo 5.5 (32’pt Ibou Balde 5.5, 18’st D’Andrea s.v.), Vitale 5.5, Rocca 5.5, Garofalo 5.5 (34’st Said s.v.), Di Jenno 6; Curcio 6.5; Dell’Agnello 6 (34’st Nivokazi s.v.). A disp. Mascolo, Jorio, Moreschini, Iurato, Aramini, Turi. All. Marco Marchionni 5.5.

PAGANESE CALCIO: Baiocco 6; Onescu 6, Schiavino 6.5, Sirignano 6.5; Carotenuto 6 (19’st Cernuto 7), Volpicelli 6 (25’st Gaeta 6), Bramati 6, Zanini 6.5, Mattia 6; Diop 3, Raffini 5 (9’st Mendicino 8). A disp. Campani, Bovenzi, Esposito, Bonavolontà, Scarpa, Cigagna, Guadagni, Curci. All. Raffaele Di Napoli 7.

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze (Toce-Voytyuk-Giaccaglia)

MARCATORI: 35’st Mendicino (P)

AMMONITI: Zanini, Guadagni (P)

ESPULSI: Al 24’pt Diop per gioco scorretto

NOTE: Cielo coperto, terreno in buone condizioni. Angoli 9-1. Recupero: 3’pt, 4’st.

M.I.

Condividi sui Social!