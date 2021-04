Marchionni: “Conta soltanto vincere”

Domani la prima delle quattro finali che restano al Foggia, per conquistarsi un posto nella griglia dei playoff, dopo una stagione altalenante ma allo stesso tempo soddisfacente ed oltre le aspettative visto la partenza ritardata e quanto il Covid abbia dilaniato la squadra e costretta a star fermo sino alla gara contro il Palermo disputata tre giorni fa, dopo quasi 25 giorni di stop. Alla vigilia della gara ha parlato il tecnico del Foggia, Marco Marchionni che come riporta il sito ufficiale Calcio Foggia ha detto: “Rispettiamo la Paganese e tutti gli avversari, ma domani conta soltanto vincere. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi se vogliamo conquistare un traguardo fino a qualche mese fa impensabile per alcuni, considerando il nostro cammino campionato. Col Palermo siamo calati mentalmente più che fisicamente, dopo un buon primo tempo la ripresa non è stata all’altezza, non giocando come sappiamo ed alla fine abbiamo preso un gol decisivo. Peccato perché avremmo potuto portare a casa punti. Playoff? Siamo lì, vicini ma per centrarli occorre vincere, fare l’ultimo sforzo per poi andarcela a giocare con tutti, consapevoli di ciò che siamo in grado di fare. Formazione? Recupero dei ragazzi, che avranno qualche allenamento in più nelle gambe ma tra squalifiche ed infortuni, non ancora potremo essere al completo”Mancheranno Anelli, squalificato e gli infortunati della ultima ora Salvi e Morrone, con i lungo degenti Germinio e De Prete. La possibile e probabile formazione col 3-5-2: Fumagalli, Galeotafiore, Gavazzi, Agostinone, Kalombo, Vitale Rocca, Said, Di Jenno, Baldè, Curcio.A dirigere la gara sarà Matteo Proietti di Terni, coadiuvato dagli assistenti Solazzi e D’Alberto. Ph. Calcio Foggia.

