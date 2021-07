“L’urgenza più grave è la legalità, necessario da parte di tutti uno scatto di orgoglio”

“L’urgenza più grave a Foggia è la legalità, necessario da parte di tutti uno scatto di orgoglio”: lo dice al Quotidiano in questa intervista il noto avvocato foggiano Luigi Miranda, past president del Rotary Foggia il quale illustra la finalità di questa importante istituzione e quanto è stato fatto sin qui.

Avvocato Miranda, chiariamo: che cosa fa il Rotary e di che cosa si occupa?

“Lo scopo, meglio il service, è appunto lo spirito di servizio per mettere a favore della collettività e del territorio le nostre competenze. Vogliamo contribuire al miglioramento di quello che ci circonda con opere concrete di ogni tipo e in campi vari come la cultura, l ‘arte, lo spettacolo e la solidarietà. Siamo legati strettamente al territorio per esaltarne i valori. I Rotary si sono distinti nel mondo e lo fanno, ad esempio, per impulso alle campagne vaccinali contro la polio”.

Veniamo allo specifico di Foggia…

“Vi è stato e vi è un impegno totale a favore della città, specialmente durante questo tempo drammatico con nuove povertà emergenti. Ho concluso il mio mandato e mi ritengo soddisfatto, ho cercato come sempre di valorizzare le positività. Accade spesso in Puglia e a Foggia che non ci rendiamo conto di quanta bellezza esiste nella nostra terra, forse l’apprezzano di più gli altri. Il pittore Faccincani, che è una celebrità, ha detto che ama cantare i colori del Gargano. Innegabilmente durante la pandemia abbiamo avuto problemi, siamo rimasti isolati fisicamente, è stato il tempo dello zoom. Ma adesso possiamo e dobbiamo cambiare rotta con responsabilità”.

Avvocato Miranda: quali le emergenze a Foggia?

“Amo segnalarne una: la legalità e il suo rispetto. Vi è una crisi, frutto del degrado morale che certamente non riguarda tutti. Possiamo dire che esiste un deficit di legalità. Ecco perchè dobbiamo fare squadra assieme ad istituzioni meritorie come Procura, Università, Diocesi. Il momento è drammatico, tuttavia penso che sia necessario uno scatto di orgoglio da parte di tutti nel binario crociano di legalità e libertà”.

Bruno Volpe

