L’Università di Foggia ricorda il giudice Rosario Livatino

Si terrà venerdì 30 giugno 2023, ore 10,00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia, Management e Territorio (Via A. Da Zara 11 – Foggia) l’evento, organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con la Pastorale Giovanile Vocazionale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, per ricordare il Beato Rosario Livatino, giudice ucciso a soli 37 anni per mano della mafia il 21 settembre 1990.

L’incontro dal titolo “Il giudice Rosario Livatino martire di giustizia, esempio di legalità per le nuove generazioni” dedicato alla Comunità accademica e, in particolare, agli studenti e alle studentesse dell’Ateneo foggiano, si caratterizza come momento di confronto per sensibilizzare i giovani sull’importanza della cultura della legalità e della lotta ai fenomeni mafiosi attraverso la storia di Rosario Livatino esempio di fede e giustizia, primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica.

L’evento, che sarà occasione, altresì, per l’ostensione della reliquia del giudice, la camicia insanguinata indossata al momento del suo assassinio, vedrà in apertura i saluti della prof.ssa Lucia Maddalena, Direttore del DEMeT, della dott.ssa Emanuela Vocino, Presidente del Consiglio degli studenti, del dott. Vincenzo Cardellicchio, Commissario straordinario Comune di Foggia, del Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita Foggia-Bovino e della dott.ssa Rachele Grandolfo, Viceprefetto vicario di Foggia.

Interverranno: il prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia, il dott. Ludovico Vaccaro, Procuratore delle Repubblica, il dott. Antonio Buccaro, Presidente Prima sezione civile del Tribunale di Foggia e di fr. Pasquale Cianci, Responsabile della Pastorale Giovanile Vocazionale della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio. Modera la prof.ssa Francesca Cangelli, Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Foggia



