Luca Zingaretti per la rassegna Estate, Muse, Stelle

Sarà un sabato sera d’autore quello in programma il 5 settembre a Lucera con Estate, Muse, Stelle, la rassegna culturale all’Anfiteatro di Lucera, sostenuta da Comune di Lucera, MIBACT, con fondi FesrFse 2014_20-PiiiL Cultura-Regione Puglia/Assessorato all’industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali/Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione, in programma fino al 15 settembre 2020. Dopo l’ultimo spettacolo II Federico con la Compagnia del Sole, Flavio Albanese e la regia di Marinella Anaclerio, a salire sul palco sarà Luca Zingaretti ne La Sirena, dal racconto Lighea, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Accompagnato dalle musiche del Maestro Germano Mazzocchetti, Luca Zingaretti non è solo interprete ma anche curatore della regia e dell’adattamento drammaturgico. Uno spettacolo in cui trova spazio – nell’interpretazione di un grandissimo attore italiano – in un percorso tra la carnalità del presente e la spiritualità dell’antichità, la ricchezza della poesia della terra siciliana su cui sembra palpitare quella melensa e liquorosa stasi del vivere che connota gran parte dei paesaggi e degli uomini. “Estate, Muse, Stelle sta riscuotendo un bel successo di pubblico e di critica, e questo grazie al bel lavoro di squadra che si è innescato attorno a questo progetto – ha sottolineato il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese alla fine dello spettacolo II Federico -. Questo Anfiteatro merita palcoscenici importanti, e stiamo lavorando affinchè ci sia una programmazione continua che consenta una fruizione all’altezza con lo spessore storico-culturale del luogo”.

Condividi sui Social!