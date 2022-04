Le composizioni di Schubert e Brahms con Bruno Canino, Riccardo Zamuner e Raffaella Cardaropoli

Si terrà venerdì 29 aprile 2022 il prossimo appuntamento con l’Associazione Amici della Musica di San Severo organizzato in collaborazione con il Touring Club Italiano di San Severo per la sezione Grandi Interpreti.Ad esibirsi il Piano Triocomposto da Bruno Canino, al pianoforte, Riccardo Zamuner, al violino, e Raffaella Cardaropoli, al violoncello, per musiche di Schubert e Brahms, compositori del Romanticismo musicale. Il concerto si terrà nella chiesa San Nicola di San Severo alle ore 20 (porta ore 19). Prima del concerto, alle ore 19.30, avrà luogo la Prolusione artistica a cura del prof. EmanueleD’Angelodell’Accademia Belle Arti.Tra le note degli archi e il pianoforte, i tre artisti con un affascinante repertorio trasporteranno il pubblico in ambientazioni lontane, dai giri di valzer nelle sontuose sale da ballo asburgiche alle appassionanti attività concertistiche germaniche per un concerto di alto livello artistico. Nonostante sia vissuto solo 31 anni, Schubert ha lasciato un grandissimo numero di composizioni, molte delle quali pubblicate postume. Musicista romantico, nelle sue opere rivela una nostalgia per il passato visto come simbolo di bellezza, momenti malinconici, ma anche di grazia e di divertimento leggero e spontaneo. L’interesse per la sua opera crebbe in seguito anche grazie a Brahms che scoprì e divulgò le sue composizioni durante il periodo tardo- romantico.L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

