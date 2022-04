Alessio Curcio: “Meritiamo i playoff”

Solo 90 minuti separano i rossoneri dalla qualificazione ai playoff del girone che li vedrebbe impegnati immediatamente dopo la chiusura della stagione regolare. Dopo quel contraccolpo psicologico subito evidentemente dalla squadra rossonera, è arrivata nella giornata di mercoledì una sentenza sofferta per la Juve Stabia che in virtù di mancati pagamenti hanno subito due punti di penalità che però rilancia le ambizioni di Foggia, Picerno e Turris appaiate in classifica con lo stesso punteggio ed ora a più due punti sulle “Vespe” alle quali non basterà più battere la Virtus Francavilla, già promossa ai playoff, ma dovrà sperare nella caduta di una tra Foggia, Picerno o Turris. In casa Foggia non vuole mollare nessuno specie dopo una stagione seppur altalenante, ma dove hanno dimostrato il boemo ha impostato un ottimo lavoro di saper assemblare giovani e giocatori più esperti, su tutti la tigre Alexis Ferrante e Alessio Curcio, tra i più grandi ma anche allo stesso tempo trascinatori. E proprio ieri è stato messo a disposizione dei giornalisti, dalla sala stampa dello ‘Zaccheria’ la punta e fantasista, ma anche capitano, Alessio Curcio, autore di undici gol (tre in meno rispetto alla scorsa stagione) e dieci assist, il quale ha detto, come si evince anche dal video riportato sui canali ufficiali: “Sicuramente c’è stato un contraccolpo psicologico dopo l’esclusione del Catania perché da guadagnare qualche pozione abbiamo dovuto guardarci dietro. Penso che la squadra abbia reagito anche se non abbiamo vinto nell’ultima gara. L’importanza della partita contro l’Avellino deve avere un’attenzione massima. Dobbiamo essere concentrati sul fare il nostro senza pensare ad altri. Dobbiamo fare qualcosa in più rispetto all’andata. A livello personale sto abbastanza bene fisicamente e mentalmente ci tengo tanto. Penso sia stata una buona stagione con tutti i punti effettivi il Foggia sarebbe quinto sotto le quattro allestite per vincere il campionato. Abbiamo avuto qualche problema al rientro prima del girone di ritorno. Abbiamo fatto fatica e perso terreno. Tutta la squadra merita i playoff. La mia stagione è stata buona, anche se ho fatto fatica all’inizio nel capire come muovermi ma poi sono riuscito a trovare la mia posizione. Lo dicevo qualche giorno fa ai miei compagni di squadra che ho appeso di più in questi sette-otto mesi con il mister che durante il resto della mia carriera” Ultima chiosa sui tifosi, ai quali ha fatto appello: “Ai tifosi del Foggia mi sento di chiedere ancora il loro sostegno, di starci vicino e di incitarci fino alla fine perché questa è una squadra che se lo merita avendo dato sempre il massimo sul campo e ha cercato di fare di tutto per centrare l’obiettivo e domenica faremo di tutto per portarlo a casa”. (Ph. Calcio Foggia).

