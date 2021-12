L’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata compie 50 anni. Mercoledì 15 dicembre festeggia mezzo secolo di vita e di storia a Foggia. Nata nel 1971 a Vieste, l’associazione oggi presieduta da Mario Falco negli anni ha tenuto fede alla sua mission di promozione della categoria, del territorio e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico locale.Al 50° dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata è dedicata un’intera giornata di celebrazioni: al mattino, a partire dalle 10, è in programma un appuntamento istituzionale nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Dopo i saluti delle autorità, è prevista la benedizione con una piccola funzione religiosa e la preghiera a San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi italiani. Sarà poi proiettato un video della storia associativa.La mattinata nella sede della Provincia si concluderà con un aperitivo nel cortile a cura degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Foggia, dell’Istituto Professionale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo e dell’Enac-Enaip.A seguire, alle 14, gli associati parteciperanno ad una visita guidata alla scoperta degli ipogei a cura di Franca Palese che li accompagnerà nella Foggia sotterranea.Nel pomeriggio, la festa si sposta a Villa Reale. Ad aprire il meeting associativo, alle 16.30, saranno il Presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Cristiano Pozzulo, e il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Puglia, Salvatore Turturo. Seguirà lo show cooking dei fratelli Antonio e Massimo Magistà.Alle 18.30, la responsabile lady chef Annalisa Grana dialoga con la biologa nutrizionista Maria Paola Di Gioia sul tema “L’evoluzione alimentare negli ultimi 50 anni: il cuoco come divulgatore di sane abitudini”.Le celebrazioni si concluderanno con una cena degustazione a cura del Team Competizioni dell’Associazione Provinciale Cuochi Gargano e Capitanata in collaborazione con l’Istituto Einaudi di Foggia.All’interno della sala ricevimenti sarà allestita una galleria espositiva di foto e riconoscimenti dell’associazione e saranno presenti le aziende sostenitrici. Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano e Ferrovie del Gargano sono partner dell’evento. L’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata riunisce chef e pasticceri della provincia di Foggia e gli allievi dei corsi di cucina delle scuole alberghiere. Ambasciatrice della cucina del territorio, dei prodotti locali e delle sue tipicità, in 50 anni si è occupata di promozione enogastronomica, rivalutazione delle ricette della tradizione, ha organizzato eventi, degustazioni e manifestazioni, valorizzando le eccellenze professionali, senza tralasciare la formazione e l’aggiornamento professionale.

