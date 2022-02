L’assessore Palomba: “Nel 2022 celebreremo Tancredi e Serricchio”

“Nel 2022 celebreremo due figure di grande valore culturale per la nostra comunità: Giovanni Tancredi e Cristanziano Serricchio” – annuncia l’assessore all’istruzione, cultura e turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, nel secondo numero di Bibliostorie, il mensile della Biblioteca “Ciro Angelillis” promosso dall’assessorato con i ragazzi del progetto del Servizio Civile Universale “Una Biblioteca da vivere”. Nel 2022, infatti saranno celebrati due anniversari: 150° della nascita di Tancredi e il centenario della nascita di Serricchio.Il primo numero di BiblioStorie – pubblicato a novembre 2021 in occasione della terza edizione della Settimana dell’Educazione promossa con gli Istituti scolastici – è stato dedicato proprio a Giovanni Tancredi: bit.ly/Bibliostorie1. Nato il 2 settembre del 1872 ha fondato la prima biblioteca, la “popolare” (1906), la Casa dei bambini (1920), il gruppo folkloristico “La Pacchianella” (1923), il Museo delle arti e delle tradizioni popolari del Gargano (1925) e nel 1938 ha pubblicato il “Folclore Garganico”.La copertina del secondo numero, quello di gennaio 2022, è dedicata a Cristanziano Serricchio, poeta nato a Monte Sant’Angelo e candidato al Premio Nobel per la letteratura nel 2013. “Il 20 giugno 2022 avrebbe compiuto cento anni. È morto a novant’anni. Parte della sua vita l’ha trascorsa a Monte Sant’Angelo, la città che gli ha dato i natali. E da questa città natale ha tratto spunti e sollecitazioni per alcuni dei suoi scritti in prosa e in versi: il paesaggio aspro, roccioso, il castello erto sulla rupe e la grotta dell’Arcangelo scavata profondamente nella montagna” – racconta in BiblioStorie Nunziata Quitadamo, Presidente del Centro Studi a lui dedicato.“Monte Sant’Angelo celebrerà il centenario dalla nascita di Cristanziano Serricchio con diverse iniziative” – prosegue l’Assessore Palomba – “Nel 2018 abbiamo inaugurato la prima edizione della nostra Settimana dell’Educazione che proponiamo con gli istituti scolastici proprio con un convegno dedicato al grande poeta a cui hanno preso parte importanti studiosi e ora ci apprestiamo a pubblicare gli atti. Inoltre, inaugureremo anche una collana editoriale del Comune e dedicheremo uno dei primi numeri proprio al rapporto tra ‘Serricchio e la sua città natale’”.Nel secondo numero della rivista mensile storie e racconti dedicati al poeta Cristanziano Serricchio, alla monaca Donna Costantia Jordana, alla regina Giovanna I d’Angiò, un ricordo del professor Carlo Carletti, il libro del mese “La verità nell’abisso. L’amicizia necessaria tra cosmologia e teologia di Antonio Nasuto”, i racconti degli studenti e le poesie dei bambini per lo speciale dedicato alla Giornata della memoria, la foto e il video del mese in collaborazione con Info Point Monte Sant’Angelo per #LaCittàdeidueSitiUNESCO.“BiblioStorie è un luogo di incontri e di storie, di ieri e di oggi. Siamo felici di potervi raccontare tutti questi incontri, questi personaggi, queste storie, sperando possano essere un incontro anche per voi e quindi di scoperta reciproca” – spiega il coordinatore Pasquale Gatta che insieme ad Anna Totaro, Laura Potenza, Manuel Totaro e Pietro Ferrantino compongono la redazione. “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito” diceva Marguerite Yourcenar; “noi fondiamo progetti editoriali di promozione culturale sperando che l’inverno culturale sia sempre meno rigido”.

