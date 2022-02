Davide Merola: “Usciremo da questo momento”

Il Foggia deve tornare a vincere, ma per farlo deve prima di tutto ritrovare serenità e quel ‘divertimento’ che le ha consentito di realizzare ben 18 risultati utili, di cui otto vittorie, in buona parte con un gruppo molto giovane con qualche giocatore più esperto, da Curcio a Ferrante, con quest’ultimo appena subentrato nell’ultima gara ha segnato il gol del pari. La squadra zemaniana sabato pomeriggio potrà annoverare anche sul classe 200 ed ex prodotto del vivaio interista, Davide Merola che in questa stagione ha segnato due reti. Le sue dichiarazioni come riportate dal sito ufficiale Calcio Foggia: “Penso che ci sono tante partite da giocare e non voglio guardare al passato ma mi dispiace aver perso due mesi e mezzo per infortunio. Ora sono contento di essere tornato e cerco di fare sempre meglio per dare il mio contributo alla squadra. Molte partite le abbiamo iniziate dominando una mezz’ora poi gli episodi spesso ci hanno girato contro. Il mister ha detto che sembro Baiano forse vedendo i miei movimenti in campo. In passato ho fatto la prima punta e ho sempre giocato più centrale che laterale”. Sul gruppo e la ricetta giusta per tornare a vincere ha concluso: “Sono sicuro che usciremo presto da questo momento difficile. Ogni giocatore ha il suo percorso il mio obiettivo è tornare a livelli più alti come la serie A. All’inizio non è stato facile con gli schemi di mister Zeman ma ora cerchiamo di mettere in campo quello che abbiamo appreso durante gli allenamenti. Il mister non vuole che giochiamo larghi ma vuole gli attaccanti in area di rigore. Con il tempo cerchiamo di mettere in campo quello che chiede il mister. Se facciamo prima il gol abbiamo molti più spazi ma dobbiamo sbloccare la partita. Il Messina ha un morale alto dopo la vittoria contro il Bari ma noi vogliamo riscattarci e penso sia la partita giusta”. (Calcio Foggia).

M.I.

